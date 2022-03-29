https://ria.ru/20220329/diplomaty-1780748382.html
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней - РИА Новости, 29.03.2022
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней
В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:33
2022-03-29T17:33
2022-03-29T19:43
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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мид бельгии
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней.Ранее сообщалось, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. "Федеральное правительство приняло решение выслать 21 человека, аккредитованных как дипломаты в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене, в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны", - цитирует телеканал RTBF заявление главы МИД Бельгии Софи Вильмес.
https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антверпен, бельгия, мид бельгии
17:33 29.03.2022 (обновлено: 19:43 29.03.2022)
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней
МИД Бельгии: высылаемые российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней