https://ria.ru/20220329/diplomaty-1780748382.html

МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней

МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней - РИА Новости, 29.03.2022

МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней

В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:33

2022-03-29T17:33

2022-03-29T19:43

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней.Ранее сообщалось, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. "Федеральное правительство приняло решение выслать 21 человека, аккредитованных как дипломаты в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене, в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны", - цитирует телеканал RTBF заявление главы МИД Бельгии Софи Вильмес.

https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антверпен, бельгия, мид бельгии