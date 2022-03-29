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МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней - РИА Новости, 29.03.2022
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МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней - РИА Новости, 29.03.2022
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней
В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:33
2022-03-29T19:43
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антверпен
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней.Ранее сообщалось, что Бельгия высылает 21 российского дипломата. "Федеральное правительство приняло решение выслать 21 человека, аккредитованных как дипломаты в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене, в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны", - цитирует телеканал RTBF заявление главы МИД Бельгии Софи Вильмес.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антверпен, бельгия, мид бельгии
17:33 29.03.2022 (обновлено: 19:43 29.03.2022)
 
МИД Бельгии: российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней

МИД Бельгии: высылаемые российские дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. В МИД Бельгии уточнили, что в ситуации с высылкой российских дипломатов речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней.
Ранее сообщалось, что Бельгия высылает 21 российского дипломата.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
"Федеральное правительство приняло решение выслать 21 человека, аккредитованных как дипломаты в посольстве России в Брюсселе и в генконсульстве в Антверпене, в связи с их причастностью к шпионской деятельности и попыткам оказать влияние, что угрожает безопасности страны", - цитирует телеканал RTBF заявление главы МИД Бельгии Софи Вильмес.
 
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