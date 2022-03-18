https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778864860.html
Эстония высылает трех российских дипломатов
Эстония высылает трех российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
Эстония высылает трех российских дипломатов
Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:16
2022-03-18T15:16
2022-03-18T15:31
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эстония
россия
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болгария
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД."Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Ранее о высылке дипломатов сообщили Болгария и Латвия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/blokirovka-1778394514.html
https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, владимир путин, болгария, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:16 18.03.2022 (обновлено: 15:31 18.03.2022)
Эстония высылает трех российских дипломатов
Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их в "подрыве безопасности"