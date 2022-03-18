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Эстония высылает трех российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
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Эстония высылает трех российских дипломатов
Эстония высылает трех российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022
Эстония высылает трех российских дипломатов
Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:16
2022-03-18T15:31
в мире
эстония
россия
владимир путин
болгария
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД."Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Ранее о высылке дипломатов сообщили Болгария и Латвия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/blokirovka-1778394514.html
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в мире, эстония, россия, владимир путин, болгария, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:16 18.03.2022 (обновлено: 15:31 18.03.2022)
 
Эстония высылает трех российских дипломатов

Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их в "подрыве безопасности"

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД.
"Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:41
В Эстонии заблокируют доступ к сайтам российских СМИ
Ранее о высылке дипломатов сообщили Болгария и Латвия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 21:44
Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех
 
В миреЭстонияРоссияВладимир ПутинБолгарияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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