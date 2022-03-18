https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778864860.html

Эстония высылает трех российских дипломатов

Эстония высылает трех российских дипломатов - РИА Новости, 18.03.2022

Эстония высылает трех российских дипломатов

Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:16

2022-03-18T15:16

2022-03-18T15:31

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Эстония высылает трех российских дипломатов, обвиняя их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды", сообщил эстонский МИД."Эстония высылает трех дипломатических сотрудников российского посольства в Таллине, которые нарушали Венскую конвенцию. Они напрямую и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Ранее о высылке дипломатов сообщили Болгария и Латвия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/blokirovka-1778394514.html

https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

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Ольга Маркова

в мире, эстония, россия, владимир путин, болгария, луганская народная республика, вооруженные силы рф