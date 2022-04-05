https://ria.ru/20220405/portugaliya-1781975360.html

Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата

Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022

Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата

Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:25

2022-04-05T20:25

2022-04-05T20:33

португалия

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД.В отправленной ноте правительство Португалии "уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими национальную безопасность".Как сообщается, российским дипломатам предоставлено две недели, чтобы покинуть страну.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html

португалия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

португалия, в мире, россия, санкции в отношении россии