https://ria.ru/20220405/portugaliya-1781975360.html
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата
Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:25
2022-04-05T20:25
2022-04-05T20:33
португалия
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД.В отправленной ноте правительство Португалии "уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими национальную безопасность".Как сообщается, российским дипломатам предоставлено две недели, чтобы покинуть страну.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, в мире, россия, санкции в отношении россии
20:25 05.04.2022 (обновлено: 20:33 05.04.2022)
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Португалии объявил десятерых российских дипломатов персонами нон грата