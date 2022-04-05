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Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
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Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата
Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T20:25
2022-04-05T20:33
португалия
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД.В отправленной ноте правительство Португалии "уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими национальную безопасность".Как сообщается, российским дипломатам предоставлено две недели, чтобы покинуть страну.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
португалия
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португалия, в мире, россия, санкции в отношении россии
20:25 05.04.2022 (обновлено: 20:33 05.04.2022)
 
Португалия объявила десятерых российских дипломатов персонами нон грата

МИД Португалии объявил десятерых российских дипломатов персонами нон грата

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лиссабон
Города мира. Лиссабон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Города мира. Лиссабон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Португалия объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщает португальский МИД.
В отправленной ноте правительство Португалии "уведомило посла Российской Федерации о решении объявить персонами нон грата десять сотрудников дипмиссии в связи с действиями, подрывающими национальную безопасность".
Как сообщается, российским дипломатам предоставлено две недели, чтобы покинуть страну.
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:30
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
 
ПортугалияВ миреРоссияСанкции в отношении России
 
 
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