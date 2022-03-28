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Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
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Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ
Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.03.2022
Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ
Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена нота о признании пяти российских дипломатов в стране... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:50
2022-03-28T15:09
в мире
северная македония
россия
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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена нота о признании пяти российских дипломатов в стране персонами нон грата, передает портал "Алсат-М" со ссылкой на источники."Согласно полученной информации, они совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях, и должны выехать с территории республики Северной Македонии в течение пяти дней", - утверждает портал.Официального сообщения МИД пока не поступало.
https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html
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в мире, северная македония, россия
14:50 28.03.2022 (обновлено: 15:09 28.03.2022)
 
Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ

Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, объявленных персонами нон грата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
Памятник Воин на коне в столице Северной Македонии городе Скопье - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Памятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии городе Скопье
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена нота о признании пяти российских дипломатов в стране персонами нон грата, передает портал "Алсат-М" со ссылкой на источники.
"Согласно полученной информации, они совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях, и должны выехать с территории республики Северной Македонии в течение пяти дней", - утверждает портал.
Официального сообщения МИД пока не поступало.
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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