https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780477622.html

Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ

Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.03.2022

Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ

Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена нота о признании пяти российских дипломатов в стране... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:50

2022-03-28T14:50

2022-03-28T15:09

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россия

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БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Посол РФ в Северной Македонии Сергей Баздникин был в понедельник вызван в МИД страны, где ему вручена нота о признании пяти российских дипломатов в стране персонами нон грата, передает портал "Алсат-М" со ссылкой на источники."Согласно полученной информации, они совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях, и должны выехать с территории республики Северной Македонии в течение пяти дней", - утверждает портал.Официального сообщения МИД пока не поступало.

https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780477509.html

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северная македония, россия