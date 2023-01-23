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Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023
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Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля
Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023
Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля
Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля, говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:17
2023-01-23T20:37
в мире
латвия
михаил ванин
эдгарс ринкевичс
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля, говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики.Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс."Двадцать третьего января 2023 года в министерство иностранных дел был вызван посол РФ в Латвийской Республике Михаил Ванин. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах", - говорится в сообщении."Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля", - отметили в латвиском МИД.
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в мире, латвия, михаил ванин, эдгарс ринкевичс, россия
В мире, Латвия, Михаил Ванин, Эдгарс Ринкевичс, Россия
20:17 23.01.2023 (обновлено: 20:37 23.01.2023)
 
Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля

МИД Латвии потребовал, чтобы посол России Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля, говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики.
Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс.
"Двадцать третьего января 2023 года в министерство иностранных дел был вызван посол РФ в Латвийской Республике Михаил Ванин. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах", - говорится в сообщении.
"Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля", - отметили в латвиском МИД.
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В миреЛатвияМихаил ВанинЭдгарс РинкевичсРоссия
 
 
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