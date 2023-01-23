https://ria.ru/20230123/posol-1846922879.html

Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля

Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля - РИА Новости, 23.01.2023

Латвия потребовала, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля

Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля, говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:17

2023-01-23T20:17

2023-01-23T20:37

в мире

латвия

михаил ванин

эдгарс ринкевичс

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин должен покинуть страну до 24 февраля, говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики.Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, заявил в понедельник глава МИД Эдгарс Ринкевичс."Двадцать третьего января 2023 года в министерство иностранных дел был вызван посол РФ в Латвийской Республике Михаил Ванин. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах", - говорится в сообщении."Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля", - отметили в латвиском МИД.

https://ria.ru/20230123/slabost-1846898988.html

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в мире, латвия, михаил ванин, эдгарс ринкевичс, россия