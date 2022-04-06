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Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 06.04.2022
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Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 06.04.2022
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:40
2022-04-06T14:50
люксембург (государство)
в мире
жан ассельборн
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html
люксембург (государство)
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люксембург (государство), в мире, жан ассельборн, россия, санкции в отношении россии
14:40 06.04.2022 (обновлено: 14:50 06.04.2022)
 
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата

Люксембург вышлет из страны российского дипломата

© Depositphotos / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / Sabinoparente
Вид города Люксембург
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны.
"Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.
Афины - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:39
Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата
 
Люксембург (государство)В миреЖан АссельборнРоссияСанкции в отношении России
 
 
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