https://ria.ru/20220406/lyuksemburg-1782094013.html

Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата

Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 06.04.2022

Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата

Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:40

2022-04-06T14:40

2022-04-06T14:50

люксембург (государство)

в мире

жан ассельборн

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html

люксембург (государство)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

люксембург (государство), в мире, жан ассельборн, россия, санкции в отношении россии