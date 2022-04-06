https://ria.ru/20220406/lyuksemburg-1782094013.html
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 06.04.2022
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:40
2022-04-06T14:40
2022-04-06T14:50
люксембург (государство)
в мире
жан ассельборн
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен будет покинуть страну, сообщается на сайте МИД страны."Министр иностранных и европейских дел Жан Ассельборн заявил, что Люксембург решил сегодня объявить персоной нон грата одного российского дипломата посольства РФ в Люксембурге, чья деятельность противоречит интересам безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.
https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html
люксембург (государство)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люксембург (государство), в мире, жан ассельборн, россия, санкции в отношении россии
14:40 06.04.2022 (обновлено: 14:50 06.04.2022)
Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата
Люксембург вышлет из страны российского дипломата