https://ria.ru/20220224/diplomat-1774915373.html
США высылают советника-посланника посольства России
США высылают советника-посланника посольства России - РИА Новости, 25.02.2022
США высылают советника-посланника посольства России
США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:06
2022-02-24T23:06
2022-02-25T09:20
в мире
государственный департамент сша
россия
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента."США проинформировали посольство России о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трехлетнюю командировку", — сказал высокопоставленный дипломат.По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости"."США считают крайне важным, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами. Однако мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.Как отметил собеседник агентства, посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, государственный департамент сша, россия, сша, москва
23:06 24.02.2022 (обновлено: 09:20 25.02.2022)
США высылают советника-посланника посольства России
Госдеп заявил, что США высылают советника-посланника посольства России из Вашингтона
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента.
"США
проинформировали посольство России
о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трехлетнюю командировку", — сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости".
"США считают крайне важным, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами. Однако мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.
Как отметил собеседник агентства, посольство США в Москве
укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.
Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков
не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина
и Джо Байдена
в Женеве
, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Опубликовано: Петр Попадюк