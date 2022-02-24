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США высылают советника-посланника посольства России
США высылают советника-посланника посольства России - РИА Новости, 25.02.2022
США высылают советника-посланника посольства России
США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:06
2022-02-25T09:20
в мире
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента."США проинформировали посольство России о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трехлетнюю командировку", — сказал высокопоставленный дипломат.По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости"."США считают крайне важным, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами. Однако мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.Как отметил собеседник агентства, посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html
https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html
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в мире, государственный департамент сша, россия, сша, москва
23:06 24.02.2022 (обновлено: 09:20 25.02.2022)
 
США высылают советника-посланника посольства России

Госдеп заявил, что США высылают советника-посланника посольства России из Вашингтона

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента.
"США проинформировали посольство России о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трехлетнюю командировку", — сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости".
"США считают крайне важным, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами. Однако мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.
Как отметил собеседник агентства, посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 08:00
Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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