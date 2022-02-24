https://ria.ru/20220224/diplomat-1774915373.html

США высылают советника-посланника посольства России

США высылают советника-посланника посольства России - РИА Новости, 25.02.2022

США высылают советника-посланника посольства России

США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T23:06

2022-02-24T23:06

2022-02-25T09:20

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, сообщил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента."США проинформировали посольство России о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, хотя он не завершил свою трехлетнюю командировку", — сказал высокопоставленный дипломат.По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости"."США считают крайне важным, чтобы наши страны имели необходимый дипломатический персонал для облегчения связи между нашими правительствами. Однако мы не оставим подобные действия без ответа", — указал представитель Госдепа.Как отметил собеседник агентства, посольство США в Москве укомплектовано на значительно более низком уровне, нежели российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774912877.html

https://ria.ru/20220123/diplomatiya-1769069510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, государственный департамент сша, россия, сша, москва