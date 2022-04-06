https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782086328.html

Норвегия высылает трех российских дипломатов

Норвегия высылает трех российских дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022

Норвегия высылает трех российских дипломатов

Норвегия высылает трех дипломатических сотрудников посольства России в Осло, заявили в МИД королевства. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:07

2022-04-06T14:07

2022-04-06T16:08

в мире

норвегия

россия

осло

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дмитрий песков

мария захарова

владимир путин

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МУРМАНСК, 6 апр — РИА Новости. Норвегия высылает трех дипломатических сотрудников посольства России в Осло, заявили в МИД королевства."По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, эти трое сотрудников вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", — отмечается в сообщении.При этом внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что высылка происходит на фоне событий в Буче под Киевом, где была устроена провокация."Естественно, что в такой ситуации мы уделяем повышенное внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии", — приводится высказывание главы МИД.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что Москва даст соответствующий ответ.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, цифры будут уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых сотрудников дипмиссий.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220401/norvegiya-1781301484.html

https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, норвегия, россия, осло, киев, дмитрий песков, мария захарова, владимир путин, москва, донецкая народная республика