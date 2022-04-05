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Эстония вышлет 14 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Эстония вышлет 14 российских дипломатов
Эстония вышлет 14 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Эстония вышлет 14 российских дипломатов
Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, говорится в сообщении на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:23
2022-04-05T17:07
в мире
эстония
россия
тарту
владимир путин
мид эстонии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, говорится в сообщении на сайте МИД республики."Сегодня Эстония вызвала Владимира Липаева, посла Российской Федерации в Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Нарве и канцелярии консульского отдела российского посольства в Тарту. Эстония также решила выслать и объявить персонами нон грата их 14 сотрудников, из них семь с дипломатическим статусом", - указано в сообщении.Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что российские сотрудники должны покинуть страну до 30 апреля. "Вольмер подчеркнул, что действия России на Украине неприемлемы. Россия также должна вывести свои силы с Украины и взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный войной", - указано в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781929452.html
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
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в мире, эстония, россия, тарту, владимир путин, мид эстонии, санкции в отношении россии
16:23 05.04.2022 (обновлено: 17:07 05.04.2022)
 
Эстония вышлет 14 российских дипломатов

Эстония вышлет 14 российских дипломатов и закроет генконсульство в Нарве

© Pixabay / pride1979Вируские ворота в Таллине
Вируские ворота в Таллине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Pixabay / pride1979
Вируские ворота в Таллине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, говорится в сообщении на сайте МИД республики.
"Сегодня Эстония вызвала Владимира Липаева, посла Российской Федерации в Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Нарве и канцелярии консульского отдела российского посольства в Тарту. Эстония также решила выслать и объявить персонами нон грата их 14 сотрудников, из них семь с дипломатическим статусом", - указано в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:39
Москва ответит на высылку дипломатов из Латвии и Эстонии
Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что российские сотрудники должны покинуть страну до 30 апреля. "Вольмер подчеркнул, что действия России на Украине неприемлемы. Россия также должна вывести свои силы с Украины и взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный войной", - указано в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЭстонияРоссияТартуВладимир ПутинМИД ЭстонииСанкции в отношении России
 
 
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