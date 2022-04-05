https://ria.ru/20220405/estoniya-1781925461.html

Эстония вышлет 14 российских дипломатов

Эстония вышлет 14 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Эстония вышлет 14 российских дипломатов

Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, говорится в сообщении на... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:23

2022-04-05T16:23

2022-04-05T17:07

в мире

эстония

россия

тарту

владимир путин

мид эстонии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эстония закрывает генеральное консульство России в Нарве, канцелярию консульского отдела в Тарту, а также высылает 14 сотрудников, говорится в сообщении на сайте МИД республики."Сегодня Эстония вызвала Владимира Липаева, посла Российской Федерации в Эстонии, чтобы вручить дипломатическую ноту о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Нарве и канцелярии консульского отдела российского посольства в Тарту. Эстония также решила выслать и объявить персонами нон грата их 14 сотрудников, из них семь с дипломатическим статусом", - указано в сообщении.Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер сообщил, что российские сотрудники должны покинуть страну до 30 апреля. "Вольмер подчеркнул, что действия России на Украине неприемлемы. Россия также должна вывести свои силы с Украины и взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный войной", - указано в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781929452.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, россия, тарту, владимир путин, мид эстонии, санкции в отношении россии