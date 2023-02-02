https://ria.ru/20230202/avstriya-1849163123.html
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 02.02.2023
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Австрия высылает из страны четырех российских дипломатов, говорится в заявлении МИД страны, размещенном в Twitter ведомства. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:51
2023-02-02T10:51
2023-02-02T14:45
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ВЕНА, 2 фев — РИА Новости. Австрия высылает из страны четырех российских дипломатов, говорится в заявлении МИД страны, размещенном в Twitter ведомства.Персонами нон грата объявили, в частности, двух дипломатов из посольства России, которые якобы совершили "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом".Кроме того, речь идет о еще двух членах постоянной миссии при ООН в Вене.В МИД России сообщили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ" на действия Австрии.Посол России в Вене указал, что Вена не предъявила никаких конкретных обвинений высылаемым дипломатам, кроме голословных утверждений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, россия
10:51 02.02.2023 (обновлено: 14:45 02.02.2023)
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата