https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html

Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 12.08.2022

Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Министерство иностранных дел Черногории объявило сотрудника посольства России в стране персоной нон грата. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:56

2022-08-12T16:56

2022-08-12T18:09

в мире

черногория

владимир путин

россия

подгорица (город)

киев

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило сотрудника посольства России в стране персоной нон грата.В свою очередь, в МИД России пообещали принять ответные меры на действия черногорских властей.МИД балканской республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220810/aes-1808583258.html

черногория

россия

подгорица (город)

киев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черногория, владимир путин, россия, подгорица (город), киев