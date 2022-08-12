https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 12.08.2022
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Министерство иностранных дел Черногории объявило сотрудника посольства России в стране персоной нон грата. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:56
2022-08-12T16:56
2022-08-12T18:09
в мире
черногория
владимир путин
россия
подгорица (город)
киев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории объявило сотрудника посольства России в стране персоной нон грата.В свою очередь, в МИД России пообещали принять ответные меры на действия черногорских властей.МИД балканской республики еще в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против России, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220810/aes-1808583258.html
черногория
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, владимир путин, россия, подгорица (город), киев
В мире, Черногория, Владимир Путин, Россия, Подгорица (город), Киев
16:56 12.08.2022 (обновлено: 18:09 12.08.2022)
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
МИД Черногории объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата