https://ria.ru/20220819/posolstvo-1810825496.html

Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 19.08.2022

Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, он должен покинуть страну в течение недели, сообщает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:28

2022-08-19T17:28

2022-08-19T17:28

в мире

румыния

бухарест

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, он должен покинуть страну в течение недели, сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел."Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Дипломата проинформировал об этом решении министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Представитель посольства должен покинуть территорию Румынии в течение недели.Весной этого года Румыния уже выслала из страны 10 российских дипломатов.

https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html

румыния

бухарест

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в мире, румыния, бухарест, богдан ауреску