Рейтинг@Mail.ru
Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/posolstvo-1810825496.html
Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата - РИА Новости, 19.08.2022
Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, он должен покинуть страну в течение недели, сообщает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:28
2022-08-19T17:28
в мире
румыния
бухарест
богдан ауреску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, он должен покинуть страну в течение недели, сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел."Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Дипломата проинформировал об этом решении министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Представитель посольства должен покинуть территорию Румынии в течение недели.Весной этого года Румыния уже выслала из страны 10 российских дипломатов.
https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809224135.html
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, богдан ауреску
В мире, Румыния, Бухарест, Богдан Ауреску
17:28 19.08.2022
 
Румыния объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата

Власти Румынии объявили сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 авг - РИА Новости. Власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте, он должен покинуть страну в течение недели, сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел.
"Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте. Решение было принято с учетом несовместимости деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Дипломата проинформировал об этом решении министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Представитель посольства должен покинуть территорию Румынии в течение недели.
Весной этого года Румыния уже выслала из страны 10 российских дипломатов.
Виды Черногории - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:56
Черногория объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
 
В миреРумынияБухарестБогдан Ауреску
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала