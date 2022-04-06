https://ria.ru/20220406/diplomaty-1782037499.html

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 06.04.2022

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата

Власти Греции объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского посольства и консульств, аккредитованных в стране, сообщил МИД республики. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:39

2022-04-06T11:39

2022-04-06T12:59

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АФИНЫ, 6 апр — РИА Новости. Власти Греции объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского посольства и консульств, аккредитованных в стране, сообщил МИД республики.Об этом решении МИД уже проинформировал российского посла в Греции.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/ataka-1782007282.html

https://ria.ru/20220403/gretsiya-1781528403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, греция, россия