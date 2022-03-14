https://ria.ru/20220314/slovakiya-1778137478.html

Словакия вышлет трех российских дипломатов

Словакия вышлет трех российских дипломатов - РИА Новости, 14.03.2022

Словакия вышлет трех российских дипломатов

Словакия выдворит трех дипломатов посольства России в Братиславе по подозрению в сотрудничестве с сотрудниками Минобороны и спецслужб, якобы работавшими на... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:58

2022-03-14T18:58

2022-03-14T21:46

словакия

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братислава

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ПРАГА, 14 мар — РИА Новости. Словакия выдворит трех дипломатов посольства России в Братиславе по подозрению в сотрудничестве с сотрудниками Минобороны и спецслужб, якобы работавшими на Москву. Об этом пишет братиславская газета "Правда"."Словакия пошла на этот шаг на основе оценки словацких спецслужб", — сообщил портал Teraz со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Юрая Томагу.Россияне должны покинуть страну в течение 72 часов."Одновременно МИД республики призвал посольство России, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, согласно которой обе страны обязались воздерживаться от деятельности, противоречащей конвенции и других положений международного права и дипломатической практики", — говорится в сообщении.Как пишут издания, ранее в республике задержали трех граждан Словакии по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным сайта Dennik Nреди, среди задержанных — полковник Минобороны, сотрудник Словацкой информационной службы (СИС, разведка и контрразведка), а также сотрудник сетевого издания Hlavné správy, закрытого в конце февраля из-за "пророссийской направленности". Полиция пока не подтвердила эти данные.Во вторник ожидается пресс-конференция, связанная с этими событиями.В МИД России ранее заявили, что высылка дипломатов — "эта безосновательная акция не останется без ответа".

https://ria.ru/20220314/diplomaty-1778139981.html

https://ria.ru/20220304/vysylka-1776531816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

словакия, в мире, россия, братислава