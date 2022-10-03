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Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2022
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Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата
Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2022
Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата
Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:32
2022-10-03T14:01
в мире
литва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД."Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней", — говорится в сообщении.В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен "решительный протест" в связи с вступлением в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.В российском МИД заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение Вильнюса.Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.
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в мире, литва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Литва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:32 03.10.2022 (обновлено: 14:01 03.10.2022)
 
Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата

Литва объявила временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД.
"Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней", — говорится в сообщении.

В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен "решительный протест" в связи с вступлением в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В российском МИД заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение Вильнюса.
Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:00
Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны
 
В миреЛитваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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