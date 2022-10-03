13:32 03.10.2022 (обновлено: 14:01 03.10.2022)
Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата
Литва объявила временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД.
"Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней", — говорится в сообщении.
В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".
В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен "решительный протест" в связи с вступлением в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".
В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен "решительный протест" в связи с вступлением в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
В российском МИД заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение Вильнюса.
Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.
29 сентября, 17:00Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны