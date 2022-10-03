https://ria.ru/20221003/litva-1821143910.html

Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата

Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата - РИА Новости, 03.10.2022

Литва объявила временного поверенного в делах России персоной нон грата

Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:32

2022-10-03T13:32

2022-10-03T14:01

в мире

литва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Власти Литвы объявили российского временного поверенный в делах Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщил местный МИД."Рябоконь обязан покинуть страну в течение пяти дней", — говорится в сообщении.В МИД Литвы заявили, что высказывания российского дипломата могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела и "считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".В министерстве также отметили, что представителю российского посольства был выражен "решительный протест" в связи с вступлением в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.В российском МИД заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение Вильнюса.Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, он признал их соответствующими Основному закону.

https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)