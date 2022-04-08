https://ria.ru/20220408/vysylka-1782457781.html

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии - РИА Новости, 08.04.2022

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии

Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:53

2022-04-08T10:53

2022-04-08T12:06

санкции в отношении россии

мид японии‎

в мире

япония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Ранее МИД Японии сообщил, что восемь российских дипломатов были объявлены "персона нон-грата". Пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила, что было принято решение о высылке из Японии восьми сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио, не уточнив сроки, в которые дипломаты должны будут покинуть страну.

https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html

япония

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, мид японии‎, в мире, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова