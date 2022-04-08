https://ria.ru/20220408/vysylka-1782457781.html
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии - РИА Новости, 08.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии
Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:53
2022-04-08T10:53
2022-04-08T12:06
санкции в отношении россии
мид японии
в мире
япония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Ранее МИД Японии сообщил, что восемь российских дипломатов были объявлены "персона нон-грата". Пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила, что было принято решение о высылке из Японии восьми сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио, не уточнив сроки, в которые дипломаты должны будут покинуть страну.
https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, мид японии, в мире, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
10:53 08.04.2022 (обновлено: 12:06 08.04.2022)
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии
Пресс-секретарь МИД Японии Хикарико Оно объявила о высылке восьми российских дипломатов