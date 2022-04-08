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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии - РИА Новости, 08.04.2022
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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии - РИА Новости, 08.04.2022
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии
Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:53
2022-04-08T12:06
санкции в отношении россии
мид японии‎
в мире
япония
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Ранее МИД Японии сообщил, что восемь российских дипломатов были объявлены "персона нон-грата". Пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила, что было принято решение о высылке из Японии восьми сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио, не уточнив сроки, в которые дипломаты должны будут покинуть страну.
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санкции в отношении россии, мид японии‎, в мире, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
10:53 08.04.2022 (обновлено: 12:06 08.04.2022)
 
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Японии

Пресс-секретарь МИД Японии Хикарико Оно объявила о высылке восьми российских дипломатов

© AFP 2022 / Kazuhiro NogiСотрудники полиции Японии у здания посольства России в Токио
Сотрудники полиции Японии у здания посольства России в Токио - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Сотрудники полиции Японии у здания посольства России в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на объявление персона нон грата дипломатов в Японии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.
Ранее МИД Японии сообщил, что восемь российских дипломатов были объявлены "персона нон-грата". Пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила, что было принято решение о высылке из Японии восьми сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио, не уточнив сроки, в которые дипломаты должны будут покинуть страну.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:16
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
 
Санкции в отношении РоссииМИД Японии‎В миреЯпонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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