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Крупные ДТП в России в 2021 году

Крупные ДТП в России в 2021 году - РИА Новости, 13.11.2021

Крупные ДТП в России в 2021 году

13 ноября на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, еще один... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T19:35

2021-11-13T19:35

2021-11-13T19:35

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13 ноября на федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли шесть человек, еще один пострадал.12 ноября в Енисейском районе Красноярского края на регулируемом железнодорожном переезде участка Абалаково – Лесосибирск водитель пассажирского автомобиля "ГАЗель" выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По информации регионального главка МВД, в машине находились сотрудники одного предприятия, которые ехали с работы в гостиницу. Локомотивная бригада не пострадала.9 ноября в Воронежской области на 717-м километре федеральной трассе М-4 "Дон" произошло лобовое столкновение Lada Priora и Toyota Rav4. В результате ДТП погибли водитель иномарки и две его пассажирки — девочки восьми и 14 лет, а также водитель и пассажир Lada.В ночь на 24 октября в Калмыкии на 245-м километре трассы Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Махачкала - Санкт Петербург. На момент столкновения в салоне автобуса находились 28 человек. По данным СК, шесть человек погибли, еще 14 пострадали.22 сентября в Железноводске на Ставрополье столкнулись маршрутное такси "ГАЗель" и легковушка. В результате ДТП погибли два человека – 24-летние водитель и пассажир легкового автомобиля, оба местные жители. Водитель и 15 пассажиров маршрутки были госпитализированы.29 августа в Георгиевском городском округе Ставропольского края, в районе села Подгорного, произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика. По информации управления ГИБДД по региону, водитель автомобиля Honda Prestige для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся поочередно с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla. В результате аварии погибли пять человек, двое были госпитализированы. Позднее один из пострадавших скончался.26 августа в Туве на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан, в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек – водитель и четыре пассажира.22 августа в Сальском районе Ростовской области на девятом километре дороги регионального значения Егорлыкская - Сальск водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗелью". Малотоннажный грузовик загорелся. Водители обоих автомобилей и три пассажира легковушки, включая двоих детей, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ позднее умер в больнице.20 августа в Вольском районе Саратовской области на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов – Волгоград автомобиль "Лада Ларгус", выезжая с прилегающей территории, столкнулся сначала с "КамАЗом", а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Volvo. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок, не достигший 10-летнего возраста.19 августа утром в Калмыкии на трассе Р-216 столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль Nissan Almera. Погибли все пассажиры легкового автомобиля – пять человек, в том числе трое детей.25 июля вечером в Енотаевском районе Астраханской области на трассе Р-22, в районе села Копановка произошло столкновение легкового автомобиля Kia Sportage и "КамАЗа". В результате ДТП автомобиль Kia полностью сгорел. Авария унесла жизни семьи из пяти человек, находившейся в салоне иномарки, в том числе троих детей.23 июля поздно вечером в Барун-Хемчикском районе Тувы 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажылык, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний.19 июля в Крыму на трассе Ялта – Севастополь пять человек погибли в ДТП с "КамАЗом", среди них два подростка. Всего в ДТП участвовали шесть автомобилей. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он "протащил" примерно 700 метров. После этого грузовик врезался в машины марки Hundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги в лес.2 июля в Башкирии на 1284-м километре автодороги М-7 "Волга" у грузовика Skania переднее колесо отлетело на встречную "Ладу Ларгус". Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой", после чего вспыхнул. В результате аварии водитель и пять пассажиров "Лады Ларгус" скончались до приезда скорой помощи.В ночь на 1 июля в Сальском районе Ростовской области, на 181-м километре автодороги Котельниково – Песчанокопское, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Жертвами аварии стали пять человек, среди них – четырехлетняя девочка.30 июня в районе станицы Новомышастовской в Краснодарском крае водитель Toyota Corolla, двигаясь со стороны Краснодара в направлении Славянска-на-Кубани, выехал на встречку, где по касательной столкнулся с Hyundai Accent и затем в лобовую – с "ВАЗ-211240". Погибли водитель отечественного автомобиля, трое его пассажиров, а также предполагаемый виновник ДТП. Пассажирки ВАЗ и Hyundai Accent были госпитализированы.30 июня на трассе Москва – Волгоград в Городищенском районе Волгоградской области водитель "ГАЗели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В момент аварии в "ГАЗели" находились 14 человек, 12 из них были госпитализированы.28 июня в Калининградской области на 44-м километре автодороги Зеленоградск – Приморск водитель рейсового пассажирского автобуса № 120 въехал в дерево у обочины недалеко от поселка Поваровка. В результате аварии травмы получили 38 человек, 12 из них были госпитализированы. В салоне автобуса находились 80 пассажиров при максимальной вместимости автобуса в 82 человека.10 июня в городе Лесной Свердловской области служебный автобус из-за отказа тормозов врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих, шедших на комбинат. Власти заявили о шести погибших и пяти пострадавших. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.5 июня в Чаа-Хольском районе Тувы, в 40 километрах от села Чаа-Холь, опрокинулся автомобиль ГАЗ-3307, не предназначенный для перевозки людей. В кузове автомобиля находились 20 человек, из них пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет. В результате ДТП пострадал 21 человек. Водитель автомобиля скрылся с места аварии. Позднее он был задержан.31 мая в Ельцовском районе Алтайского края столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали пять человек, еще один получил травмы.30 мая в городе Бор Нижегородской области на 42 километре автодороги Нижний Новгород – Киров произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли, трое госпитализированы, из них двое детей.18 мая в Ачинском районе Красноярского края на трассе "Сибирь" столкнулись автомобиль Honda Civic Ferio и "ГАЗель". В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda. По данным МВД, водитель "Газели" в ДТП не пострадал. В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с иномаркой.15 мая в Смоленской области на 298-м километре федеральной трассы М1 "Беларусь" столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen. В ДТП пострадали 13 человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе ехали 20 человек. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.11 мая в Курганской области водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок, еще четверых госпитализировали. Также погиб водитель Audi. В машине находилась еще одна женщина, ее доставили в госпиталь. Авария произошла из-за того, что кроссовер выехал на встречную полосу.10 мая в Бессоновском районе Пензенской области на 652 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" фура Renault с полуприцепом врезалась в рейсовый автобус Пенза - село Кижеватово, который остановился для высадки пассажиров. В результате ДТП погибла пассажирка автобуса 2005 года рождения, еще восемь человек госпитализированы (трое детей и шестеро взрослых). За медицинской помощью также обратились оба водителя.Утром 9 мая в Чистопольском районе Татарстана на 124 километре автодороги Казань-Оренбург грузовик MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с 8-местным микроавтобусом Renault Trafic. В результате погибли водитель и четверо пассажиров минивэна. Еще четыре пассажира микроавтобуса – взрослые и один 16-летний ребенок получили травмы. Они были госпитализированы.В ночь на 1 мая в Хабаровском крае на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино водитель междугороднего автобуса, перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и 17-летняя девушка. По данным УГИБДД, 17 человек пострадали.30 апреля в Ставропольском крае на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2. В результате ДТП погибли пять человек, девятерых доставили в больницы.20 апреля в Пермском крае на 82-м километре дороги Краcновишерск-Соликамск столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Yaris. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: четыре мужчины и женщина. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением.18 апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске Ростовской области автомобиль Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли, еще один был госпитализирован. По данным управления ГИБДД России по региону, все погибшие и один пострадавший в аварии были подростками. Позднее пострадавший подросток скончался в больнице.1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.8 марта на трассе Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.23 февраля на 80 километре трассы Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.6 февраля на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.10 января на 36 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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