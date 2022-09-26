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Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2022

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19

канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на коронавирус. Сообщается, что у него были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:31

2022-09-26T14:31

2022-09-26T14:38

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202226 сентября канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на коронавирус. Сообщается, что у него были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался. 25 сентября председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Премьер Испании сообщил, что продолжит работать, соблюдая меры предосторожности.20 сентября королева Дании Маргрете II получила положительный тест на COVID-19.21 августа стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом. Сообщалось, что премьер проходит лечение в официальной резиденции.31 августа глава правительства Японии возобновил очные официальные мероприятия. 10 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Каллас сообщила, что ее семейный врач предписал оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как пропадут симптомы. 21 июля Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19, он испытывал "очень умеренные симптомы". Спустя несколько дней Белый дом сообщил о выздоровлении президента и его выходе из пятидневного карантина, однако 3 августа стало известно, что Джо Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус. Президент США вновь вернулся к очной работе 7 августа после того, как сдал второй отрицательный тест на коронавирус. 16 августа стало известно, что первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Спустя несколько дней первая леди США сдала отрицательный тест на COVID-19, однако 24 августа Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом. 21 августа первая леди США Джилл Байден вышла из изоляции после отрицательного результата теста на коронавирус. 19 июля стало известно, что у президента Кипра Никоса Анастасиадиса диагностирован COVID-19. Сообщалось что заболевание протекало в легкой форме, наблюдаемые симптомы не привели к сильному ухудшению его здоровья.27 июля Никос Анастасиадис вернулся к исполнению своих обязанностей после сдачи отрицательного теста на COVID-19. 23 июня стало известно, что президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусом. Сообщалось, что глава государства был вакцинирован, болезнь протекала бессимптомно, глава государства продолжал работать. 29 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что сдал позитивный тест на COVID-19. Семь дней он работал удаленно. 28 марта стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он исполнял свои обязанности из дома. Сообщалось о том, что Беннет чувствовал себя хорошо. 22 марта пресс-служба королевского двора Норвегии заявила, что король Харальд V сдал положительный тест на коронавирус. У 85-летнего монарха наблюдались легкие симптомы, он провел несколько дней на больничном. 1 апреля пресс-служба норвежского королевского дворца уведомила, что король Харальд V выздоровел после заражения COVID-19. 20 февраля стало известно, что королева Великобритании Елизавета II (1926-2022) сдала положительный тест на коронавирус. Королева испытывала легкие симптомы, похожие на простуду. 7 марта королева вернулась к своей работе, она приняла премьер-министра Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что результат его теста на COVID-19 оказался положительным. По его словам, болезнь протекала легко, он продолжил работать из дома. 11 февраля, по словам лечащего врача главы государства, Эрдоган вернулся к обычному режиму работы. 31 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что чувствует себя хорошо и работает удаленно.26 января стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Болезнь у главы правительства протекала бессимптомно. В начале февраля Никол Пашинян вышел из самоизоляции. 20 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что второй раз переболел COVID-19. По его словам, на этот раз он заразился омикрон-штаммом и перенес его "на ногах". 6 января президент Пакистана Ариф Алви сдал положительный тест на коронавирус, у него четыре-пять дней болело горло, он продолжал работать удаленно. 12 января стало известно, что он вылечился. Это был второй случай заражения Алви COVID-19. Первый раз он переболел в марте 2021 года. На тот момент он получил первую дозу вакцины китайской компании Sinopharm, у президента были легкие симптомы. 4 января стало известно, что тесты на коронавирус король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия дали положительный результат, у монаршей четы наблюдались незначительные симптомы. Отмечалось, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию. 3 января стало известно, что президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Никаких симптомов у главы государства не наблюдалось, но он оставался под наблюдением врачей. 202123 декабря президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом. У него были легкие симптомы. 12 декабря президент ЮАР Сирил Рамафоса сдал положительный тест на COVID-19. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. 20 декабря он завершил лечение и вернулся к исполнению своих обязанностей. 25 ноября у президента Чехии Милоша Земана оказался положительный результат теста на наличие коронавируса. 27 ноября его выписали из больницы. Он и вернулся в свою загородную резиденцию. 22 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, он ушел на изоляцию. 14 октября президент Латвии Эгил Левитс заболел COVID-19. Президент чувствовал себя хорошо и продолжал работать удаленно. 26 октября он вылечился. 27 июня премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. 4 июля он был госпитализирован. Его состояние оценивалось как "серьезное, но стабильное". 8 июля его состояние улучшилось и он был выписан из больницы. 25 июня премьер-министр Туниса Хишам аль-Мешиши заразился коронавирусом, он ушел на изоляцию и продолжил работать удаленно. 6 апреля коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. 20 апреля он возобновил работу в обычном режиме. 3 апреля положительный тест на COVID-19 сдал президент Аргентины Альберто Фернандес. Клиническая картина развивалась в легкой форме. Ранее политик сделал прививку российским препаратом "Спутник V". 15 апреля Фернандес вернулся к работе. 20 марта премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. 30 марта стало известно, что он полностью выздоровел и приступил к работе. 16 марта стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас переболела коронавирусом. У нее была лишь небольшая температура и положительный тест. 8 марта стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Канцелярия сирийского президента уточнила, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии. 30 марта пресс-служба президентского дворца сообщила, что у главы государства и его супруги закончился карантин, они возвращаются к работе. 25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца. 8 февраля президент Мексики после двух недель изоляции вновь появился на публике и возобновил свою деятельность. 12 января стало известно о положительном тесте на коронавирус у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Симптомов заболевания у президента выявлено не было. 16 января Марселу Ребелу ди Соуза сдал отрицательный тест на COVID-19. На тот момент он сдал шесть тестов в течение нескольких дней, из которых только один оказался положительным на COVID-19.5 января в администрации президента Армении заявили, что у президента республики Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне (Великобритания), выявили коронавирус. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков в Лондоне. Однако он продолжал работать в дистанционном режиме. 13 января была получена информация о госпитализации Саркисяна. Сообщалось, что у него болезнь протекает с осложнениями (двусторонняя пневмония), в связи с чем его и госпитализировали. 13 февраля Армен Саркисян вернулся в Армению и продолжил лечение в Ереване. 202030 декабря коронавирус был диагностирован у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. 5 января 2021 года он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве. 8 января премьер-министр был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация. 17 января Александра Анкваба подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. 23 февраля сообщалось, что Александр Анкваб продолжает курс реабилитации в московской клинике. 27 декабря у президента Абхазии Аслана Бжания был выявлен коронавирус. Уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме, президент ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно.12 января стало известно, что Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции. 17 декабря коронавирусное заболевание было диагностировано у президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики отправился на семидневный карантин, однако продолжил работать и исполнять свои обязанности удаленно. 24 декабря в Елисейском дворце сообщили, что у Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось. В Елисейском дворце уточнили, что "в соответствии с действующим протоколом" Макрон может закончить карантин. 8 декабря COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Молдавии Иона Кику. Премьер продолжал работать удаленно, 22 декабря стало известно, что он вернулся к работе в обычном режиме. 24 ноября премьер-министр Белиза Джон Брисеньо заразился коронавирусом и на две недели отправился на самоизоляцию. 8 декабря стало известно, что Джон Брисеньо выздоровел после болезни. 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом. 23 ноября стало известно о его выздоровлении. 2 ноября коронавирусная инфекция COVID-19 была подтверждена у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. 11 ноября стало известно, что он выздоровел.28 октября был госпитализирован президент Алжира Абдельмаджид Теббун. 24 октября стало известно, что врачи рекомендовали ему уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации президента и правительства. 28 октября он прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. 16 ноября стало известно о его выздоровлении. 25 октября стало известно, что коронавирусом заболел премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он ушел на самоизоляцию. 10 ноября стало известно, что премьер выздоровел. 24 октября коронавирусная инфекция была диагностирована у президента Польши Анджея Дуды. 4 ноября стало известно о его выздоровлении. 23 октября вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес заявила, что у нее выявили COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 4 ноября вице-президент Колумбии сообщила о своем выздоровлении. 17 октября стало известно, что коронавирусом заразился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 30 октября стало известно о его выздоровлении. 2 октября президент США (2017-2021) Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. 11 октября стало известно о его выздоровлении. 28 июля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. 9 июля у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 показали положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции. 7 июля у президента Бразилии Жаира Болсонару был выявлен коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа. 18 июня коронавирус обнаружили у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. 17 июня у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены диагностировали COVID-19. 19 июня он был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента выписали из больницы. 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их выздоровлении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, коронавирус covid-19, в мире, джилл байден, никол пашинян, александр анкваб