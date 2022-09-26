https://ria.ru/20220926/sholts-1819489842.html

Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом

Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.09.2022

Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом

У канцлера Германии Олафа Шольца положительный тест на коронавирус, он изолировался, сообщает новостной немецкий канал N-TV. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:35

2022-09-26T12:35

2022-09-26T14:34

распространение коронавируса

в мире

германия

олаф шольц

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. У канцлера Германии Олафа Шольца положительный тест на коронавирус, он изолировался, сообщает новостной немецкий канал N-TV.Уточняется, что Шольц получил положительный результат в понедельник.У него были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался, отметило издание со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта.Как добавил представитель кабмина в своем аккаунте в Twitter, канцлер отменил все официальные приемы, которые были запланированы на текущей неделе. Что касается конференции премьер-министров земель, которая должна состояться в ближайшую среду, в ней Шольц примет участие в формате онлайн. Предполагается, что на мероприятии обсудят вопрос третьего пакета помощи гражданам ФРГ.

https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819518511.html

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19