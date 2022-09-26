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Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.09.2022
Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом
У канцлера Германии Олафа Шольца положительный тест на коронавирус, он изолировался, сообщает новостной немецкий канал N-TV. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:35
2022-09-26T12:35
2022-09-26T14:34
распространение коронавируса
в мире
германия
олаф шольц
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. У канцлера Германии Олафа Шольца положительный тест на коронавирус, он изолировался, сообщает новостной немецкий канал N-TV.Уточняется, что Шольц получил положительный результат в понедельник.У него были легкие симптомы простуды, и он немедленно изолировался, отметило издание со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта.Как добавил представитель кабмина в своем аккаунте в Twitter, канцлер отменил все официальные приемы, которые были запланированы на текущей неделе. Что касается конференции премьер-министров земель, которая должна состояться в ближайшую среду, в ней Шольц примет участие в формате онлайн. Предполагается, что на мероприятии обсудят вопрос третьего пакета помощи гражданам ФРГ.
https://ria.ru/20220926/koronavirus-1819518511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Германия, Олаф Шольц, Коронавирус COVID-19
12:35 26.09.2022 (обновлено: 14:34 26.09.2022)
Канцлер Германии Шольц заразился коронавирусом
N-TV: канцлер ФРГ Шольц сдал положительный тест на коронавирус, он изолировался