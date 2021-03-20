Премьер Пакистана заразился коронавирусом
14:45 20.03.2021 (обновлено: 17:55 20.03.2021)
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан.
"Премьер-министр получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался дома", - написал Султан в Twitter.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал здоровья премьеру Пакистана Имрану Хану.
"Наилучшие пожелания премьер-министру Имрану Хану в скорейшем выздоровлении от COVID-19", - написал Моди в Twitter.
Хан получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm 18 марта, через день после получения Исламабадом второй партии вакцины в размере 500 тысяч доз.
Пакистан начал вакцинацию от коронавируса 3 февраля, через два дня после получения из Китая 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm. Эта вакцина с эффективностью 79,3% сделана на основе инактивированного вируса и была одобрена как минимум в 16 странах.
Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренную вакцинацию. Помимо этой вакцины в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и вакцины от китайской компании Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране отмечены более 623 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 579 тысяч человек выздоровели, 13,7 тысячи человек погибли.