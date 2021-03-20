https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602121223.html

Премьер Пакистана заразился коронавирусом

Премьер Пакистана заразился коронавирусом

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:45

2021-03-20T14:45

2021-03-20T17:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

имран хан

здоровье - общество

пакистан

исламабад

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан."Премьер-министр получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался дома", - написал Султан в Twitter.Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал здоровья премьеру Пакистана Имрану Хану."Наилучшие пожелания премьер-министру Имрану Хану в скорейшем выздоровлении от COVID-19", - написал Моди в Twitter.Хан получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm 18 марта, через день после получения Исламабадом второй партии вакцины в размере 500 тысяч доз.Пакистан начал вакцинацию от коронавируса 3 февраля, через два дня после получения из Китая 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm. Эта вакцина с эффективностью 79,3% сделана на основе инактивированного вируса и была одобрена как минимум в 16 странах.Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренную вакцинацию. Помимо этой вакцины в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и вакцины от китайской компании Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране отмечены более 623 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 579 тысяч человек выздоровели, 13,7 тысячи человек погибли.

https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600353935.html

пакистан

исламабад

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коронавирус covid-19, имран хан, здоровье - общество, пакистан, исламабад, в мире