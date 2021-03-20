Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602121223.html
Премьер Пакистана заразился коронавирусом
Премьер Пакистана заразился коронавирусом
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:45
2021-03-20T17:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
имран хан
здоровье - общество
пакистан
исламабад
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155551/66/1555516613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb674eec193f68d2fdc7b6bce69d9081.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан."Премьер-министр получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался дома", - написал Султан в Twitter.Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал здоровья премьеру Пакистана Имрану Хану."Наилучшие пожелания премьер-министру Имрану Хану в скорейшем выздоровлении от COVID-19", - написал Моди в Twitter.Хан получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm 18 марта, через день после получения Исламабадом второй партии вакцины в размере 500 тысяч доз.Пакистан начал вакцинацию от коронавируса 3 февраля, через два дня после получения из Китая 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm. Эта вакцина с эффективностью 79,3% сделана на основе инактивированного вируса и была одобрена как минимум в 16 странах.Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренную вакцинацию. Помимо этой вакцины в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и вакцины от китайской компании Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране отмечены более 623 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 579 тысяч человек выздоровели, 13,7 тысячи человек погибли.
https://ria.ru/20210308/koronavirus-1600353935.html
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155551/66/1555516613_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_b3b747652a18b0bb0774b0063c5e9fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, имран хан, здоровье - общество, пакистан, исламабад, в мире

Премьер Пакистана заразился коронавирусом

14:45 20.03.2021 (обновлено: 17:55 20.03.2021)
 
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© AP Photo / Thomas Peter
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом, сообщил в субботу специальный помощник премьер-министра по вопросам национального здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан.
"Премьер-министр получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался дома", - написал Султан в Twitter.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 15:11Распространение коронавируса
Президент Сирии заразился коронавирусом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал здоровья премьеру Пакистана Имрану Хану.
"Наилучшие пожелания премьер-министру Имрану Хану в скорейшем выздоровлении от COVID-19", - написал Моди в Twitter.
Хан получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm 18 марта, через день после получения Исламабадом второй партии вакцины в размере 500 тысяч доз.
Пакистан начал вакцинацию от коронавируса 3 февраля, через два дня после получения из Китая 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm. Эта вакцина с эффективностью 79,3% сделана на основе инактивированного вируса и была одобрена как минимум в 16 странах.
Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренную вакцинацию. Помимо этой вакцины в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и вакцины от китайской компании Согласно последним данным минздрава Пакистана, в стране отмечены более 623 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 579 тысяч человек выздоровели, 13,7 тысячи человек погибли.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Имран ХанЗдоровье - ОбществоПакистанИсламабадВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:10Реабилитолог рассказал о гимнастике для легких
03:15Источники сообщили о переносе запуска спутников Galileo "Союзом" с Куру
03:14Посол Келин: политические отношения с Лондоном "практически мертвы"
03:10Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
02:24США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
02:18Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
02:14Аналитик объяснил, когда нужно избавляться от доллара
02:14Названы способы путешествовать дешевле
02:05"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
01:14Посол России в США раскрыл подробности поездки в Москву для консультаций
01:11Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
00:57На Украине возбудили уголовное дело после событий у офиса президента
00:53Антонов анонсировал специальную встречу после возвращения из России
23:53Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
23:50Ряд шведских компаний выразили готовность производить "Спутник V"
23:44Власти назвали причину утечки топлива в Саратовской области
23:12В Ставрополе задержали подозреваемых в избиении мужчины с ребенком
23:06В Саратове рассказали о семье, в которой при пожаре погибли двое детей
22:54В Варшаве двое полицейских пострадали во время акции протеста
Лента новостейМолния