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Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом
Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.12.2021
Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом
Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:46
2021-12-17T14:46
распространение коронавируса
в мире
юар
кейптаун
сирил рамафоса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация.Президент сдал положительный тест на COVID-19 12 декабря 2021 года. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. Свои полномочия на время болезни он передал вице-президенту Дэвиду Мабузе.Отмечается, что сейчас президент пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.Также президент призвал граждан обезопасить себя в праздничный сезон, а именно: пройти вакцинацию, носить маски, не забывать о мытье рук и антисептиках, а также соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.
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в мире, юар, кейптаун, сирил рамафоса, коронавирус covid-19
14:46 17.12.2021
 
Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом

Президент ЮАР Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом

© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация.
Президент сдал положительный тест на COVID-19 12 декабря 2021 года. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. Свои полномочия на время болезни он передал вице-президенту Дэвиду Мабузе.
"У президента Сирила Рамафосы наблюдается заметный прогресс в восстановлении после СOVID-19, сейчас он продолжает лечить легкие симптомы", - говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.
Отмечается, что сейчас президент пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
Также президент призвал граждан обезопасить себя в праздничный сезон, а именно: пройти вакцинацию, носить маски, не забывать о мытье рук и антисептиках, а также соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.
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