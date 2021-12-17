Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом
Президент ЮАР Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane Президент ЮАР Сирил Рамафоса. 16 февраля 2018
© AP Photo / South African Government Communication and Information Services/Elmond Jiyane
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация.
Президент сдал положительный тест на COVID-19 12 декабря 2021 года. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. Свои полномочия на время болезни он передал вице-президенту Дэвиду Мабузе.
"У президента Сирила Рамафосы наблюдается заметный прогресс в восстановлении после СOVID-19, сейчас он продолжает лечить легкие симптомы", - говорится в сообщении на сайте офиса главы государства.
Отмечается, что сейчас президент пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.
Также президент призвал граждан обезопасить себя в праздничный сезон, а именно: пройти вакцинацию, носить маски, не забывать о мытье рук и антисептиках, а также соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.