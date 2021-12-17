https://ria.ru/20211217/ramafosa-1764248308.html

Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом

Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.12.2021

Президент ЮАР идет на поправку после заражения коронавирусом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:46

2021-12-17T14:46

2021-12-17T14:46

распространение коронавируса

в мире

юар

кейптаун

сирил рамафоса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса идет на поправку после заражения коронавирусом, заявила его администрация.Президент сдал положительный тест на COVID-19 12 декабря 2021 года. В тот же день он объявил об уходе на самоизоляцию в Кейптауне. Свои полномочия на время болезни он передал вице-президенту Дэвиду Мабузе.Отмечается, что сейчас президент пребывает в "хорошем настроении" и находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны ЮАР.Также президент призвал граждан обезопасить себя в праздничный сезон, а именно: пройти вакцинацию, носить маски, не забывать о мытье рук и антисептиках, а также соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

https://ria.ru/20211217/effektivnost-1764152700.html

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в мире, юар, кейптаун, сирил рамафоса, коронавирус covid-19