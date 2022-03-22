https://ria.ru/20220322/norvegiya-1779457307.html

Король Норвегии заразился коронавирусом

Король Норвегии заразился коронавирусом - РИА Новости, 22.03.2022

Король Норвегии заразился коронавирусом

Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:04

2022-03-22T15:04

2022-03-22T15:04

распространение коронавируса

в мире

норвегия

коронавирус covid-19

король норвегии харальд v

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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник."Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном", - говорится в сообщении.Обязанности короля временно будет исполнять кронпринц Хокон.

https://ria.ru/20220309/netanyakhu-1777332671.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, коронавирус covid-19, король норвегии харальд v