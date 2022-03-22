https://ria.ru/20220322/norvegiya-1779457307.html
Король Норвегии заразился коронавирусом
Король Норвегии заразился коронавирусом - РИА Новости, 22.03.2022
Король Норвегии заразился коронавирусом
Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:04
2022-03-22T15:04
2022-03-22T15:04
распространение коронавируса
в мире
норвегия
коронавирус covid-19
король норвегии харальд v
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник."Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном", - говорится в сообщении.Обязанности короля временно будет исполнять кронпринц Хокон.
https://ria.ru/20220309/netanyakhu-1777332671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, коронавирус covid-19, король норвегии харальд v
Король Норвегии заразился коронавирусом
Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, заразился коронавирусом