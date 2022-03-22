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Король Норвегии заразился коронавирусом - РИА Новости, 22.03.2022
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Распространение коронавируса
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Король Норвегии заразился коронавирусом
Король Норвегии заразился коронавирусом - РИА Новости, 22.03.2022
Король Норвегии заразился коронавирусом
Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:04
2022-03-22T15:04
распространение коронавируса
в мире
норвегия
коронавирус covid-19
король норвегии харальд v
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник."Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном", - говорится в сообщении.Обязанности короля временно будет исполнять кронпринц Хокон.
https://ria.ru/20220309/netanyakhu-1777332671.html
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в мире, норвегия, коронавирус covid-19, король норвегии харальд v
15:04 22.03.2022
 
Король Норвегии заразился коронавирусом

Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, заразился коронавирусом

© AP Photo / Francisco SecoКороль Норвегии Харальд V
Король Норвегии Харальд V - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Король Норвегии Харальд V . Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Король Норвегии Харальд V, который в феврале отметил 85-летие, сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба королевского двора во вторник.
"Его королевское Величество Король получил положительный тест на коронавирус. У монарха наблюдаются легкие симптомы, он проведет предстоящие дни на больничном", - говорится в сообщении.
Обязанности короля временно будет исполнять кронпринц Хокон.
Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 17:31Распространение коронавируса
Нетаньяху заразился коронавирусом
 
Распространение коронавирусаВ миреНорвегияКоронавирус COVID-19Король Норвегии Харальд V
 
 
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