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Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул)... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, в мире

Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

02:46 01.08.2020 (обновлено: 02:48 01.08.2020)
874
© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© REUTERS / Adriano Machado
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
Заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первых теста были положительными, а 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.

"Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь", — заявил президент.

Во время визита он торжественно открыл военно-гражданскую школу и социальное жилье, а также продемонстрировал своим сторонникам коробку с гидроксихлорохином, которому он приписывает свое выздоровление от COVID-19.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Зараженный коронавирусом Болсонару принял сторонников в своей резиденции
"Сожалею, сожалею о смертях, люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь", — сказал Болсонару, вновь заявляя о смерти от коронавируса как о чем-то неизбежном.
Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии называл болезнь "небольшим гриппом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Риу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияВ мире
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