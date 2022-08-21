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Премьер Японии заразился коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2022
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Премьер Японии заразился коронавирусом
Премьер Японии заразился коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2022
Премьер Японии заразился коронавирусом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, передает телеканал Fuji TV. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:13
2022-08-21T13:13
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, передает телеканал Fuji TV.По данным источника в правительственных кругах, у главы японского правительства накануне поднялась небольшая температура, а также появился кашель.Результат ПЦР-теста, полученный в воскресенье, подтвердил наличие у премьера коронавирусной инфекции.Премьер проходит лечение в официальной резиденции. Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо, жена Кисиды и старший сын Cётаро, который работает его секретарем, определены как "близкие контакты".Примечательно, что 16 августа премьер-министр Японии поставил вторую бустерную вакцину от коронавируса. В общей сложности Кисида прививался четыре раза.На следующей неделе глава японского правительства должен был лететь в Тунис для участия в международной конференции по развитию Африки (TICAD), однако в связи с заражением коронавирусом в настоящее время прорабатывается его участие в онлайн-формате, отмечает, в свою очередь, телеканал NHK.
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в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
13:13 21.08.2022
 
Премьер Японии заразился коронавирусом

Премьер Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, передает телеканал Fuji TV.
По данным источника в правительственных кругах, у главы японского правительства накануне поднялась небольшая температура, а также появился кашель.
Результат ПЦР-теста, полученный в воскресенье, подтвердил наличие у премьера коронавирусной инфекции.
Премьер проходит лечение в официальной резиденции. Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо, жена Кисиды и старший сын Cётаро, который работает его секретарем, определены как "близкие контакты".
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Примечательно, что 16 августа премьер-министр Японии поставил вторую бустерную вакцину от коронавируса. В общей сложности Кисида прививался четыре раза.
На следующей неделе глава японского правительства должен был лететь в Тунис для участия в международной конференции по развитию Африки (TICAD), однако в связи с заражением коронавирусом в настоящее время прорабатывается его участие в онлайн-формате, отмечает, в свою очередь, телеканал NHK.
 
В миреЯпонияФумио Кисида
 
 
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