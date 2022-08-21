https://ria.ru/20220821/kisida-1811099827.html

Премьер Японии заразился коронавирусом

Премьер Японии заразился коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2022

Премьер Японии заразился коронавирусом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, передает телеканал Fuji TV. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:13

2022-08-21T13:13

2022-08-21T13:13

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом, передает телеканал Fuji TV.По данным источника в правительственных кругах, у главы японского правительства накануне поднялась небольшая температура, а также появился кашель.Результат ПЦР-теста, полученный в воскресенье, подтвердил наличие у премьера коронавирусной инфекции.Премьер проходит лечение в официальной резиденции. Как сообщает, в свою очередь, агентство Киодо, жена Кисиды и старший сын Cётаро, который работает его секретарем, определены как "близкие контакты".Примечательно, что 16 августа премьер-министр Японии поставил вторую бустерную вакцину от коронавируса. В общей сложности Кисида прививался четыре раза.На следующей неделе глава японского правительства должен был лететь в Тунис для участия в международной конференции по развитию Африки (TICAD), однако в связи с заражением коронавирусом в настоящее время прорабатывается его участие в онлайн-формате, отмечает, в свою очередь, телеканал NHK.

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Влада Копылова

в мире, япония, фумио кисида