Назарбаев заразился коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 18 июн — РИА Новости. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации. — Прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — написал Укибай в Twitter.
Сейчас Назарбаев находится на самоизоляции.
Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились спикер мажилиса казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин приняли решение изолироваться.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15,8 тысячи человек, из них более 9,9 тысячи выздоровели, 100 скончались. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2, их выявили более 6,8 тысячи.
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