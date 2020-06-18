Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573101980.html
Назарбаев заразился коронавирусом
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:50
казахстан
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нурсултан назарбаев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_194:523:2906:2048_1400x0_80_0_0_d7925baa85322444e7d4a265759a39cf.jpg
https://ria.ru/20200615/1572948672.html
Отмазался,чтобы не ехать в Москву,поздравлять Путина с победой.
61
Никто не хочет остаться в стороне от модного тренда)
51
19
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_194:523:2906:2048_1400x0_80_0_0_d7925baa85322444e7d4a265759a39cf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_740:433:2894:2048_1400x0_80_0_0_e239f546c8cf5033359d79e79f21e4fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_1192:655:2585:2048_1400x0_80_0_0_809882b9c2a7bbd9d64419571a757099.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, в мире

Назарбаев заразился коронавирусом

10:00 18.06.2020 (обновлено: 11:50 18.06.2020)
24912
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 18 июн — РИА Новости. У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации. — Прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — написал Укибай в Twitter.
Сейчас Назарбаев находится на самоизоляции.
Ранее стало известно, что коронавирусом также заразились спикер мажилиса казахстанского парламента Нурлан Нигматулин и глава Минздрава Елжан Биртанов. После этого несколько министров и премьер Аскар Мамин приняли решение изолироваться.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 15,8 тысячи человек, из них более 9,9 тысячи выздоровели, 100 скончались. С недавних пор в республике ведут отдельную статистику по бессимптомным носителям SARS-CoV-2, их выявили более 6,8 тысячи.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
15 июня, 14:2975 лет Великой Победы
Министр обороны Казахстана самоизолировался перед поездкой в Москву
64612294628
Обсудить 19
Распространение нового коронавирусаКазахстанКоронавирус COVID-19Нурсултан НазарбаевВ мире
Популярные комментарии
Отмазался,чтобы не ехать в Москву,поздравлять Путина с победой.
18 июня, 10:24
Все Вася
181501027
Никто не хочет остаться в стороне от модного тренда)
18 июня, 10:10
ААнтивирус
15251019
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Дом правительства РФ
Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
Инспектор ГИБДД
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве
Новая модель беспроводных наушников AirPods
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Сбежать не удалось: кадры задержания чиновника мэрии Иркутска
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Смартфон
Назван самый популярный в мире смартфон
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Олег Рыльков во время оперативных действий
"У него звериное чутье": маньяк Рыльков признался еще в двух убийствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
Лента новостейМолния