https://ria.ru/20211223/dzhukanovich-1765247395.html

Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории заразился коронавирусом - РИА Новости, 23.12.2021

Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, имеет легкие симптомы, сообщила пресс-служба лидера государства. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T23:00

2021-12-23T23:00

2021-12-23T23:00

распространение коронавируса

в мире

мило джуканович

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, имеет легкие симптомы, сообщила пресс-служба лидера государства.Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, так как контактировал с лицом, инфицированным COVID-19."У президента слабовыраженные симптомы, он чувствует себя хорошо. В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности", - сообщила пресс-служба черногорского лидера.

https://ria.ru/20210921/chernogoriya-1751177136.html

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в мире, мило джуканович, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса