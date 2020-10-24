https://ria.ru/20201024/duda-1581305383.html
Президент Польши заразился коронавирусом
У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:13
2020-10-24T09:13
2020-10-24T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анджей дуда
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_0:181:2993:1865_1400x0_80_0_0_31f6f7023b4ecd14cf19b27dbe3fd71f.jpg
<strong>ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> У президента <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="https://ria.ru/person_Andzhejj_Duda" target="_blank">Анджея Дуды</a> диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский."Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в <a href="https://twitter.com/spychalski_b/status/1319881205865730048" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.Ранее карантин в связи с контактом с человеком, зараженным коронавирусом, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер Яцек Сасин с начала пандемии прошел карантин четыре раза из-за контактов с зараженными людьми.В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции и числа летальных случаев. В пятницу был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.В пятницу правительство ввело новые меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. На две недели закрываются рестораны, бары, кафе. Они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580815128.html
Ден Валерьевич
Ну что, русофоб, допрыгался
33
Телепут Запут
Сейчас боты начнут злорадствовать (как будто человек не есть человек будь то Смирнов, Мишустин и тп) - все болеют...
32
26
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151681/54/1516815406_132:0:2861:2047_1400x0_80_0_0_6c64ba073eca3fe99d7a8590f8ad1c2a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости.
У президента Польши Анджея Дуды
диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.
"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в Twitter
.
По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.
Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее карантин в связи с контактом с человеком, зараженным коронавирусом, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер Яцек Сасин с начала пандемии прошел карантин четыре раза из-за контактов с зараженными людьми.
В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции и числа летальных случаев. В пятницу был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.
В пятницу правительство ввело новые меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. На две недели закрываются рестораны, бары, кафе. Они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.