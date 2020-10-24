https://ria.ru/20201024/duda-1581305383.html

Президент Польши заразился коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:13

2020-10-24T09:13

2020-10-24T09:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анджей дуда

польша

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> У президента <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="https://ria.ru/person_Andzhejj_Duda" target="_blank">Анджея Дуды</a> диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский."Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в <a href="https://twitter.com/spychalski_b/status/1319881205865730048" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.Ранее карантин в связи с контактом с человеком, зараженным коронавирусом, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер Яцек Сасин с начала пандемии прошел карантин четыре раза из-за контактов с зараженными людьми.В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции и числа летальных случаев. В пятницу был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.В пятницу правительство ввело новые меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. На две недели закрываются рестораны, бары, кафе. Они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580815128.html

Ден Валерьевич Ну что, русофоб, допрыгался 33

Телепут Запут Сейчас боты начнут злорадствовать (как будто человек не есть человек будь то Смирнов, Мишустин и тп) - все болеют... 32

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польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анджей дуда, польша, в мире