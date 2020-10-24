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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/duda-1581305383.html
Президент Польши заразился коронавирусом
У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:13
2020-10-24T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анджей дуда
польша
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> У президента <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="https://ria.ru/person_Andzhejj_Duda" target="_blank">Анджея Дуды</a> диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский."Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в <a href="https://twitter.com/spychalski_b/status/1319881205865730048" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.Ранее карантин в связи с контактом с человеком, зараженным коронавирусом, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер Яцек Сасин с начала пандемии прошел карантин четыре раза из-за контактов с зараженными людьми.В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции и числа летальных случаев. В пятницу был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.В пятницу правительство ввело новые меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. На две недели закрываются рестораны, бары, кафе. Они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580815128.html
Ну что, русофоб, допрыгался
33
Сейчас боты начнут злорадствовать (как будто человек не есть человек будь то Смирнов, Мишустин и тп) - все болеют...
32
26
польша
РИА Новости
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коронавирус covid-19, анджей дуда, польша, в мире

Президент Польши заразился коронавирусом

09:13 24.10.2020 (обновлено: 09:27 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. У президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.
"Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный", - написал Спихальский в Twitter.
По словам пресс-секретаря, президент чувствует себя хорошо.
Последним зарубежным визитом Дуды было посещение Украины 11-13 октября. Он встречался, в частности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Ранее карантин в связи с контактом с человеком, зараженным коронавирусом, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер Яцек Сасин с начала пандемии прошел карантин четыре раза из-за контактов с зараженными людьми.
В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции и числа летальных случаев. В пятницу был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.
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В пятницу правительство ввело новые меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. На две недели закрываются рестораны, бары, кафе. Они смогут работать только на вынос. Школьники с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Анджей ДудаПольшаВ мире
 
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