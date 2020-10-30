https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582331932.html

Президент Южной Осетии вылечился от COVID-19

Президент Южной Осетии вылечился от COVID-19

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выздоровел от коронавируса, его тест отрицательный, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:37

2020-10-30T17:37

2020-10-30T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анатолий бибилов

южная осетия

в мире

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ЦХИНВАЛ, 30 окт - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выздоровел от коронавируса, его тест отрицательный, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.Ранее сообщалось, что у Бибилова и исполняющего обязанности главы кабмина республики Геннадия Бекоева выявили коронавирус. Также COVID-19 подтвержден у Гассиевой."У президента отрицательный тест на коронавирус", - сказала пресс-секретарь.Коронавирусная инфекция была диагностирована у главы республики 17 октября. Заболевание он переносил в легкой форме, осложнений не было.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анатолий бибилов, южная осетия, в мире