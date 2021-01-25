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Президент Мексики заразился коронавирусом
Президент Мексики заразился коронавирусом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T03:51
2021-01-25T04:31
вакцина "спутник v"
россия
дмитрий песков
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
в мире
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на понедельник планируется телефонный разговор Владимира Путина с Лопесом Обрадором.Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок Путину."Завтра я позвоню президенту Владимиру Путину, потому что помимо дружеских отношений, есть вероятность, что они пришлют нам вакцину "Спутник V", - написал Лопес Обрадор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

Президент Мексики заразился коронавирусом

03:51 25.01.2021 (обновлено: 04:31 25.01.2021)
 
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на понедельник планируется телефонный разговор Владимира Путина с Лопесом Обрадором.

"С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед. Доктор Ольга Санчес Кордеро (министр внутренних дел - ред.) заменит меня на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе", - написал президент в Twitter.

Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок Путину.
"Завтра я позвоню президенту Владимиру Путину, потому что помимо дружеских отношений, есть вероятность, что они пришлют нам вакцину "Спутник V", - написал Лопес Обрадор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
 
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