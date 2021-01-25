https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594410478.html

Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T03:51

2021-01-25T03:51

2021-01-25T04:31

вакцина "спутник v"

россия

дмитрий песков

владимир путин

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

в мире

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МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на понедельник планируется телефонный разговор Владимира Путина с Лопесом Обрадором.Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок Путину."Завтра я позвоню президенту Владимиру Путину, потому что помимо дружеских отношений, есть вероятность, что они пришлют нам вакцину "Спутник V", - написал Лопес Обрадор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/sarkisyan-1592832860.html

россия

мексика

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2021

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вакцина "спутник v", россия, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире