Президент Мексики заразился коронавирусом
03:51 25.01.2021 (обновлено: 04:31 25.01.2021)
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 25 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на понедельник планируется телефонный разговор Владимира Путина с Лопесом Обрадором.
"С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед. Доктор Ольга Санчес Кордеро (министр внутренних дел - ред.) заменит меня на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе", - написал президент в Twitter.
Он отметил, что будет заниматься государственными делами из президентского дворца и намерен совершить запланированный звонок Путину.
"Завтра я позвоню президенту Владимиру Путину, потому что помимо дружеских отношений, есть вероятность, что они пришлют нам вакцину "Спутник V", - написал Лопес Обрадор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.