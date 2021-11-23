https://ria.ru/20211123/frantsiya-1760263604.html

Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус

Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 23.11.2021

Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную резиденцию премьера... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:12

2021-11-23T00:12

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в мире

франция

жан кастекс

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную резиденцию премьера Матиньонский дворец.Как сообщает агентство, Кастекс сдал положительный тест на COVID-19 в понедельник вечером. "Его расписание в ближайшие дни будет изменено, чтобы он продолжал свою деятельность, находясь в изоляции", - приводит агентство сообщение резиденции. Изоляция продлится 10 дней.Отмечается, что ранее в понедельник стало известно о положительном тесте на COVID у одной из дочерей Кастекса.

https://ria.ru/20211105/test-1757766958.html

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в мире, франция, жан кастекс