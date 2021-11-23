https://ria.ru/20211123/frantsiya-1760263604.html
Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 23.11.2021
Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную резиденцию премьера... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:12
2021-11-23T00:12
2021-11-23T00:12
в мире
франция
жан кастекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_0:159:1820:1183_1920x0_80_0_0_748045aca294b878c7623844153943bb.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную резиденцию премьера Матиньонский дворец.Как сообщает агентство, Кастекс сдал положительный тест на COVID-19 в понедельник вечером. "Его расписание в ближайшие дни будет изменено, чтобы он продолжал свою деятельность, находясь в изоляции", - приводит агентство сообщение резиденции. Изоляция продлится 10 дней.Отмечается, что ранее в понедельник стало известно о положительном тесте на COVID у одной из дочерей Кастекса.
https://ria.ru/20211105/test-1757766958.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_159:0:1776:1213_1920x0_80_0_0_554aa4ffa689c65077e12bd80e6e7c6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жан кастекс
Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сдал положительный тест на COVID-19