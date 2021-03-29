https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603341487.html

Сделавший первую прививку президент Пакистана заразился коронавирусом

Сделавший первую прививку президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил, что заразился COVID-19. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:46

2021-03-29T17:46

2021-03-29T23:20

распространение коронавируса

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ариф алви

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил, что заразился COVID-19.Он и его супруга Самина Алви были привиты в Исламабаде вакциной производства китайской компании Sinopharm."У президента Арифа Алви легкие симптомы, он в хорошем настроении. Мне тоже был проведен тест (на коронавирус), он отрицательный, и я на карантине. Мы ввели первую дозу вакцины, но для создания иммунитета требуется время. Я прошу всех продолжать делать прививки и практиковать стандартные операционные процедуры (по защите от коронавируса)", — написала супруга президента Пакистана в Twitter.Ранее коронавирусом заразился премьер-министр Пакистана Имран Хан, также получивший первую дозу вакцины.Также заразился коронавирусом министр обороны Пакистана Первез Хаттак, сообщил губернатор провинции Синд Имран Исмаил."У Первеза Хаттака положительный результат на COVID. Выздоравливай скорее", — написал Исмаил в Twitter.Вакцинация от коронавируса в стране началась 3 февраля, через два дня после получения 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm из Китая. Этот препарат с эффективностью 79,3 процента сделан на основе инактивированного вируса и был одобрен как минимум в 16 странах.Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренное использование ее вакцины. Помимо этой вакцины, в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и китайской вакцины от CanSino Biologics.Согласно последним данным Минздрава Пакистана, в стране отмечены более 659 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 598 тысяч человек выздоровели, 14,2 тысячи скончались.

https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602371508.html

пакистан

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коронавирус covid-19, ариф алви, имран хан, пакистан, в мире