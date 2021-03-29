Сделавший первую прививку президент Пакистана заразился коронавирусом
17:46 29.03.2021 (обновлено: 23:20 29.03.2021)
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мар — РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил, что заразился COVID-19.
"У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю. Пожалуйста, продолжайте соблюдать осторожность", — написал президент в Twitter.
Он и его супруга Самина Алви были привиты в Исламабаде вакциной производства китайской компании Sinopharm.
"У президента Арифа Алви легкие симптомы, он в хорошем настроении. Мне тоже был проведен тест (на коронавирус), он отрицательный, и я на карантине. Мы ввели первую дозу вакцины, но для создания иммунитета требуется время. Я прошу всех продолжать делать прививки и практиковать стандартные операционные процедуры (по защите от коронавируса)", — написала супруга президента Пакистана в Twitter.
Ранее коронавирусом заразился премьер-министр Пакистана Имран Хан, также получивший первую дозу вакцины.
Также заразился коронавирусом министр обороны Пакистана Первез Хаттак, сообщил губернатор провинции Синд Имран Исмаил.
"У Первеза Хаттака положительный результат на COVID. Выздоравливай скорее", — написал Исмаил в Twitter.
Вакцинация от коронавируса в стране началась 3 февраля, через два дня после получения 500 тысяч доз вакцины от Sinopharm из Китая. Этот препарат с эффективностью 79,3 процента сделан на основе инактивированного вируса и был одобрен как минимум в 16 странах.
Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренное использование ее вакцины. Помимо этой вакцины, в Пакистане одобрено применение "оксфордской" вакцины AstraZeneca, российской "Спутник V" и китайской вакцины от CanSino Biologics.
Согласно последним данным Минздрава Пакистана, в стране отмечены более 659 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 598 тысяч человек выздоровели, 14,2 тысячи скончались.