https://ria.ru/20220810/kallas-1808534191.html
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом - РИА Новости, 10.08.2022
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:03
2022-08-10T12:03
2022-08-10T12:03
распространение коронавируса
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эстония
кая каллас
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию."Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид", - написала в среду премьер в социальных сетях.Каллас сообщила, что ее семейный врач предписал оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как пропадут симптомы. Все встречи и грядущие поездки отменяются. "Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро", - отметила премьер.
https://ria.ru/20220809/evrosoyuz-1808258303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кая каллас, коронавирус covid-19
Премьер Эстонии заразилась коронавирусом
Премьер Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию
ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.
"Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид", - написала в среду премьер в социальных сетях.
Каллас сообщила, что ее семейный врач предписал оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как пропадут симптомы. Все встречи и грядущие поездки отменяются. "Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро", - отметила премьер.