https://ria.ru/20220328/bennet-1780392414.html

Премьер Израиля заразился коронавирусом

Премьер Израиля заразился коронавирусом - РИА Новости, 28.03.2022

Премьер Израиля заразился коронавирусом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:28

2022-03-28T08:28

2022-03-28T08:28

распространение коронавируса

в мире

израиль

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства.Как сообщает канцелярия, Беннет чувствует себя хорошо и будет работать из дома. Как ранее сообщила канцелярия, на понедельник запланировано оперативное совещание в свете произошедших в последние дни терактов.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и несколько пострадали.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, нафтали беннет