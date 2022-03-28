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Премьер Израиля заразился коронавирусом - РИА Новости, 28.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220328/bennet-1780392414.html
Премьер Израиля заразился коронавирусом
Премьер Израиля заразился коронавирусом - РИА Новости, 28.03.2022
Премьер Израиля заразился коронавирусом
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:28
2022-03-28T08:28
распространение коронавируса
в мире
израиль
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства.Как сообщает канцелярия, Беннет чувствует себя хорошо и будет работать из дома. Как ранее сообщила канцелярия, на понедельник запланировано оперативное совещание в свете произошедших в последние дни терактов.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и несколько пострадали.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html
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в мире, израиль, нафтали беннет
08:28 28.03.2022
 
Премьер Израиля заразился коронавирусом

Премьер Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства.
Как сообщает канцелярия, Беннет чувствует себя хорошо и будет работать из дома. Как ранее сообщила канцелярия, на понедельник запланировано оперативное совещание в свете произошедших в последние дни терактов.
Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и несколько пострадали.
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Распространение коронавирусаВ миреИзраильНафтали Беннет
 
 
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