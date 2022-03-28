https://ria.ru/20220328/bennet-1780392414.html
Премьер Израиля заразился коронавирусом
Премьер Израиля заразился коронавирусом - РИА Новости, 28.03.2022
Премьер Израиля заразился коронавирусом
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T08:28
2022-03-28T08:28
2022-03-28T08:28
распространение коронавируса
в мире
израиль
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом, он будет исполнять обязанности из дома, сообщает канцелярия главы правительства.Как сообщает канцелярия, Беннет чувствует себя хорошо и будет работать из дома. Как ранее сообщила канцелярия, на понедельник запланировано оперативное совещание в свете произошедших в последние дни терактов.Как сообщала полиция Израиля, стрельба произошла в Хадере в воскресенье, когда двое неизвестных открыли огонь по полицейским. В результате два человека скончались и несколько пострадали.
https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, нафтали беннет
Премьер Израиля заразился коронавирусом
Премьер Израиля Нафтали Беннет заразился коронавирусом