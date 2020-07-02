https://ria.ru/20200702/1573810664.html
Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:17
2020-07-02T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуан орландо эрнандес
коронавирусы
здоровье - общество
гондурас
в мире
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, коронавирусы, здоровье - общество, гондурас, в мире