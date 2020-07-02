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Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:40
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коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, коронавирусы, здоровье - общество, гондурас, в мире

Президента Гондураса выписали из больницы после госпитализации с COVID-19

18:17 02.07.2020 (обновлено: 18:40 02.07.2020)
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© REUTERS / Honduras' PresidencyПрезидент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время выписки из военного госпиталя в Тегусигальпе
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время выписки из военного госпиталя в Тегусигальпе
© REUTERS / Honduras' Presidency
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес во время выписки из военного госпиталя в Тегусигальпе
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл – РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес выписан из больницы после госпитализации с коронавирусом.
"Я благодарен Богу за возможность снова находиться среди вас… Я теперь буду восстанавливаться дома", - таковы были его первые слова, произнесенные в эфире местного телеканала HCH.
Глава государства, которому 51 год, был госпитализирован около двух недель назад с подтвержденным COVID-19 и пневмонией, он был стабилен и демонстрировал хорошее общее состояние.
В Гондурасе подтверждено 20 262 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 2 123 человека, скончались 542 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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