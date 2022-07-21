https://ria.ru/20220721/bayden-1804088877.html

Байден сдал положительный тест на COVID-19

Байден сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022

Байден сдал положительный тест на COVID-19

У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:22

2022-07-21T17:22

2022-07-21T17:47

распространение коронавируса

джо байден

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", — заявила она, уточнив, что предыдущий тест, от 20 июля, был отрицательным. По словам пресс-секретаря, президент полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию. Сейчас он "испытывает очень умеренные симптомы", добавила Жан-Пьер.Он также отметила, что глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей.На прошлой неделе Байден побывал с визитом в Израиле и Саудовской Аравии, а накануне ездил в штат Массачусетс для публичного выступления. Как сообщалось, помощники президента напоминали ему во время ближневосточного турне, что для профилактики коронавируса следует избегать рукопожатий, но Байден все равно иногда пожимал руки встречавшимся чиновникам.Ранее коронавирусом болели вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, в мире, сша, коронавирус covid-19