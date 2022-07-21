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Байден сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220721/bayden-1804088877.html
Байден сдал положительный тест на COVID-19
Байден сдал положительный тест на COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022
Байден сдал положительный тест на COVID-19
У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:22
2022-07-21T17:47
распространение коронавируса
джо байден
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", — заявила она, уточнив, что предыдущий тест, от 20 июля, был отрицательным. По словам пресс-секретаря, президент полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию. Сейчас он "испытывает очень умеренные симптомы", добавила Жан-Пьер.Он также отметила, что глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей.На прошлой неделе Байден побывал с визитом в Израиле и Саудовской Аравии, а накануне ездил в штат Массачусетс для публичного выступления. Как сообщалось, помощники президента напоминали ему во время ближневосточного турне, что для профилактики коронавируса следует избегать рукопожатий, но Байден все равно иногда пожимал руки встречавшимся чиновникам.Ранее коронавирусом болели вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.
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джо байден, в мире, сша, коронавирус covid-19
17:22 21.07.2022 (обновлено: 17:47 21.07.2022)
 
Байден сдал положительный тест на COVID-19

Белый дом сообщил, что Байден сдал положительный тест на COVID-19

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. У президента США Джо Байдена выявили коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19", — заявила она, уточнив, что предыдущий тест, от 20 июля, был отрицательным.
По словам пресс-секретаря, президент полностью вакцинирован и прошел ревакцинацию. Сейчас он "испытывает очень умеренные симптомы", добавила Жан-Пьер.
Он также отметила, что глава государства будет работать удаленно до тех пор, пока тест не окажется отрицательным, а Белый дом будет ежедневно отчитываться об исполнении им своих обязанностей.
На прошлой неделе Байден побывал с визитом в Израиле и Саудовской Аравии, а накануне ездил в штат Массачусетс для публичного выступления. Как сообщалось, помощники президента напоминали ему во время ближневосточного турне, что для профилактики коронавируса следует избегать рукопожатий, но Байден все равно иногда пожимал руки встречавшимся чиновникам.
Ранее коронавирусом болели вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Несмотря на общение с ними в инкубационный период, Байдену удавалось избегать заражения.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Распространение коронавирусаДжо БайденВ миреСШАКоронавирус COVID-19
 
 
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