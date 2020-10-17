https://ria.ru/20201017/bibilov-1580256723.html

Президент и и. о. премьера Южной Осетии заразились коронавирусом

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и исполняющий обязанности главы кабинета министров Геннадий Бекоев заразились коронавирусом. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:26

2020-10-17T12:26

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анатолий бибилов

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 17 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> и исполняющий обязанности главы кабинета министров Геннадий Бекоев заразились коронавирусом.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики, Бибилов переносит заболевание в легкой форме и продолжает исполнять обязанности дистанционно.В правительстве подтвердили, что Бекоев заболел, но в каком состоянии он находится, не уточнили.Ранее инфекцию выявили у пресс-секретаря президента Дины Гассиевой. Бибилов также сдавал тест, но на тот момент результат был отрицательным.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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южная осетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий бибилов, южная осетия, в мире