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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573038820.html
Президент Гондураса заразился коронавирусом
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил в эфире телеканала HCH, что у него и его жены подтвердился коронавирус нового типа. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуан орландо эрнандес
гондурас
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, гондурас, в мире

Президент Гондураса заразился коронавирусом

07:38 17.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил в эфире телеканала HCH, что у него и его жены подтвердился коронавирус нового типа.
"Как президент и ответственный гражданин, я хочу сообщить, что в выходные я начал плохо себя чувствовать, и сегодня у меня диагностировали COVID-19", - сказал Эрнандес.
Он добавил, что продолжит выполнять свои обязанности удаленно и соблюдать изоляцию.
Эрнандес сообщил, что тест его жены также оказался положительным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин
06:57Распространение нового коронавируса
Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
030301
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуан Орландо ЭрнандесГондурасВ мире
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