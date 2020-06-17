https://ria.ru/20200617/1573038820.html
Президент Гондураса заразился коронавирусом
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил в эфире телеканала HCH, что у него и его жены подтвердился коронавирус нового типа. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T07:38
2020-06-17T07:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуан орландо эрнандес
гондурас
в мире
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https://ria.ru/20200617/1573038077.html
1
гондурас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_62722780c5c8e1764453f9083d49aedf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хуан орландо эрнандес, гондурас, в мире