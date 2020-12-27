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Президент Абхазии заразился коронавирусом
Президент Абхазии заразился коронавирусом
Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:50
2020-12-27T14:50
2020-12-27T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аслан бжания
абхазия
в мире
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СУХУМ, 27 дек – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе главы республики."У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно", - говорится в сообщении.Уточняется, что Бжания ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно."Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме", - уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, аслан бжания, абхазия, в мире