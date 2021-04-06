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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/fernandes-1727110019.html
Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины, заболевшего COVID-19
Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины, заболевшего COVID-19
Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в лёгкой форме, сообщила команда медиков главы... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:56
2021-04-06T22:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в лёгкой форме, сообщила команда медиков главы государства.Фернандес продолжает находиться в карантине под наблюдением врачей.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Отмечалось, что у него нет симптомов болезни.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире

Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины, заболевшего COVID-19

22:56 06.04.2021
 
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Juan Mabromata
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в лёгкой форме, сообщила команда медиков главы государства.

"У него нет симптомов, его здоровье находится в пределах нормы. Клиническая картина развивается в лёгкой форме", - говорится в сообщении.

Фернандес продолжает находиться в карантине под наблюдением врачей.
Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Отмечалось, что у него нет симптомов болезни.
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАргентинаВ мире
 
 
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