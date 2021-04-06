https://ria.ru/20210406/fernandes-1727110019.html
Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины, заболевшего COVID-19
Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины, заболевшего COVID-19
Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в лёгкой форме, сообщила команда медиков главы... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:56
2021-04-06T22:56
2021-04-06T22:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604079821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4240d076a7f6948946bc3de16e7507b5.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - РИА Новости. Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в лёгкой форме, сообщила команда медиков главы государства.Фернандес продолжает находиться в карантине под наблюдением врачей.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Отмечалось, что у него нет симптомов болезни.
https://ria.ru/20210403/gintsburg-1604072922.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604079821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4dc38850facb62ffdff79393b0d8ca2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире