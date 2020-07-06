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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-главы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:12
2020-07-06T13:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-главы республики.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"В ходе беседы Владимир Путин сердечно поздравил Елбасы (Лидера нации - ред.) с днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
"Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения поступательного курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений", - говорится в сообщении.
В конце минувшей недели российский президент записал видеопоздравление для Назарбаева, в котором отметил многолетнюю дружбу с казахстанским лидером, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам.