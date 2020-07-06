Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

"Нур" значит "свет". Юбилей Нурсултана Назарбаева Он не отказывался от своего прошлого и, как сейчас сказали бы, историю не подчищал. Может быть, это одно из тех качеств, которое позволяет творить историю. Нурсултану Назарбаеву – 80.