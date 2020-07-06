Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573950284.html
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-главы... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:12
россия
нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/30/1562813043_0:28:2366:1360_1400x0_80_0_0_25342ab7ed7173d1a1dc30d370bf35f1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573805405.html
россия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/30/1562813043_0:28:2366:1360_1400x0_80_0_0_25342ab7ed7173d1a1dc30d370bf35f1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156281/30/1562813043_101:0:2318:1663_1400x0_80_0_0_9d057cef1e2e1eddfb2b3ce90ffa13c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156281/30/1562813043_378:0:2041:1663_1400x0_80_0_0_5f09268ecf10324d2658e4524ef3f992.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире

Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

13:12 06.07.2020
494
© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
АЛМА-АТА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщила пресс-служба экс-главы республики.
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
"В ходе беседы Владимир Путин сердечно поздравил Елбасы (Лидера нации - ред.) с днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Вчера, 09:00Акценты
"Нур" значит "свет". Юбилей Нурсултана НазарбаеваОн не отказывался от своего прошлого и, как сейчас сказали бы, историю не подчищал. Может быть, это одно из тех качеств, которое позволяет творить историю. Нурсултану Назарбаеву – 80.
"Елбасы поблагодарил Владимира Путина за теплые пожелания и подчеркнул важность продолжения поступательного курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений", - говорится в сообщении.
В конце минувшей недели российский президент записал видеопоздравление для Назарбаева, в котором отметил многолетнюю дружбу с казахстанским лидером, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам.
510004
Обсудить 0
РоссияНурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая
Концепт высокоскоростного поезда для России
РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай договорились о разведении войск на линии соприкосновения
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев поздравил Назарбаева с юбилеем
Деловой район Пекина Гомао
Китай раскритиковал доклад Бельгии о шпионаже
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о договоре о партнерстве с Монголией
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 36
Пролив Дарданеллы, Турция
СМИ сообщили о закрытии пролива Дарданеллы для судоходства из-за пожара
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Рено Селигманн: Россия встретила кризис в хорошей форме
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Дмитрий Песков
В Кремле оценили итоги встречи "нормандской четверки"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния