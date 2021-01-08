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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592317353.html
Помощник рассказал об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении
Помощник рассказал об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении
Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами, течение болезни тяжелое, сообщила в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:02
2021-01-08T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армен саркисян
лондон
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами, течение болезни тяжелое, сообщила в пятницу РИА Новости помощник президента Асмик Петросян.Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции. Заразилась и его жена."Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно", - сказала Петросян.Она отметила, что после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, армен саркисян, лондон, армения, в мире

Помощник рассказал об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении

13:02 08.01.2021 (обновлено: 13:12 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами, течение болезни тяжелое, сообщила в пятницу РИА Новости помощник президента Асмик Петросян.
Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции. Заразилась и его жена.
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"Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно", - сказала Петросян.
Она отметила, что после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Армен СаркисянЛондонАрменияВ мире
 
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