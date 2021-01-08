https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592317353.html

Помощник рассказал об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении

Помощник рассказал об осложнениях у болеющего COVID-19 президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами, течение болезни тяжелое, сообщила в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:02

2021-01-08T13:02

2021-01-08T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

армен саркисян

лондон

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами, течение болезни тяжелое, сообщила в пятницу РИА Новости помощник президента Асмик Петросян.Во вторник в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции. Заразилась и его жена."Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно", - сказала Петросян.Она отметила, что после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

лондон

армения

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коронавирус covid-19, армен саркисян, лондон, армения, в мире