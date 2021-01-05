https://ria.ru/20210105/sarkisyan-1592051745.html

Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:55

2021-01-05T14:55

2021-01-05T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

армен саркисян

коронавирусы

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 янв – РИА Новости. Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в администрации президента."Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html

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2021

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коронавирус covid-19, армен саркисян, коронавирусы, армения, в мире