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Президент Армении заразился коронавирусом
Президент Армении заразился коронавирусом
Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:55
2021-01-05T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армен саркисян
коронавирусы
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 5 янв – РИА Новости. Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в администрации президента."Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, армен саркисян, коронавирусы, армения, в мире

Президент Армении заразился коронавирусом

14:55 05.01.2021 (обновлено: 15:08 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 5 янв – РИА Новости. Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, он самоизолировался, сообщили во вторник РИА Новости в администрации президента.
"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Армен СаркисянКоронавирусыАрменияВ мире
 
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