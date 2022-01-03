https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766485564.html
Президент Ботсваны заразился коронавирусом
Президент Ботсваны заразился коронавирусом - РИА Новости, 03.01.2022
Президент Ботсваны заразился коронавирусом
Президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию, его обязанности будет временно исполнять вице-президент,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:00
2022-01-03T15:00
2022-01-03T15:27
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент Ботсваны Мокветси Масиси сдал положительный тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию, его обязанности будет временно исполнять вице-президент, говорится в заявлении правительства страны."Администрация президента хотела бы проинформировать граждан о том, что его Его Превосходительство президент республики Ботсвана доктор Мокветси Эрик Кибетсве Масиси находится на обязательной самоизоляции в своей резиденции. Эта необходимость была вызвана положительным результатом теста на COVID-19", - говорится в документе, опубликованном на странице правительства в Facebook.Согласно заявлению, никаких симптомов у 59-летнего президента не наблюдается, однако он остается под наблюдением врачей.Как отмечается в документе, вице-президент Сламбер Тсогване будет исполнять обязанности главы государства в период самоизоляции Масиси.
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в мире, общество, ботсвана, здоровье - общество, facebook, коронавирус covid-19
15:00 03.01.2022 (обновлено: 15:27 03.01.2022)
Президент Ботсваны заразился коронавирусом
Президент Ботсваны Мокветси Масиси заразился коронавирусом