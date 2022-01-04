https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766567492.html

Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Король и королева Швеции заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.01.2022

Король и королева Швеции заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:44

2022-01-04T17:44

2022-01-04T17:55

распространение коронавируса

в мире

швеция

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает "Шведское радио" со ссылкой на Королевский двор.Отмечаются, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию.Королю Швеции 75 лет, его супруге – 78.

https://ria.ru/20220102/omikron-1766399773.html

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в мире, швеция