https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766567492.html
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
Король и королева Швеции заразились коронавирусом - РИА Новости, 04.01.2022
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:44
2022-01-04T17:44
2022-01-04T17:55
распространение коронавируса
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швеция
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Тесты на коронавирус короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии дали положительный результат, у монаршей четы незначительные симптомы, сообщает "Шведское радио" со ссылкой на Королевский двор.Отмечаются, что король и королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию.Королю Швеции 75 лет, его супруге – 78.
https://ria.ru/20220102/omikron-1766399773.html
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в мире, швеция
17:44 04.01.2022 (обновлено: 17:55 04.01.2022)
Король и королева Швеции заразились коронавирусом
Король Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия заразились коронавирусом