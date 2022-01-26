https://ria.ru/20220126/pashinyan-1769564286.html

Пашинян заразился коронавирусом

Пашинян заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.01.2022

Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:27

2022-01-26T11:27

2022-01-26T11:35

распространение коронавируса

в мире

армения

коронавирусы

никол пашинян

коронавирус covid-19

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ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба правительства республики."Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Премьер-министр в установленном порядке самоизолировался. Болезнь протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава кабмина будет работать удаленно.

https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768709270.html

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в мире, армения, коронавирусы, никол пашинян, коронавирус covid-19