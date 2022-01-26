https://ria.ru/20220126/pashinyan-1769564286.html
Пашинян заразился коронавирусом
Пашинян заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.01.2022
Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:27
2022-01-26T11:27
2022-01-26T11:35
распространение коронавируса
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армения
коронавирусы
никол пашинян
коронавирус covid-19
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ЕРЕВАН, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщила пресс-служба правительства республики."Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Премьер-министр в установленном порядке самоизолировался. Болезнь протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава кабмина будет работать удаленно.
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768709270.html
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в мире, армения, коронавирусы, никол пашинян, коронавирус covid-19
11:27 26.01.2022 (обновлено: 11:35 26.01.2022)
Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию