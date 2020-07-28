https://ria.ru/20200728/1575015238.html
Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:39
2020-07-28T00:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
боливия
в мире
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боливия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жанин аньес, боливия, в мире