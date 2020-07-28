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Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жанин аньес
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в мире
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353
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коронавирус covid-19, жанин аньес, боливия, в мире

Временный президент Боливии излечилась от коронавируса

00:39 28.07.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса.
"Спасибо… за поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе", - написала она в Twitter.
Тесты на СOVID-19 у временного президента оказались положительными 9 июля. Аньес чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесБоливияВ мире
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