https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770356442.html
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом - РИА Новости, 31.01.2022
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:54
2022-01-31T17:54
2022-01-31T18:02
распространение коронавируса
джастин трюдо
в мире
канада
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо и продолжит работать удаленно."Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе, соблюдая рекомендации в области общественного здравоохранения", - сообщил Трюдо в Twitter. Объявив о болезни, канадский премьер также призвал всех вакцинироваться против COVID-19. Ранее Трюдо сообщал, что ушел на пять дней карантина после контакта с человеком, больным COVID-19.
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джастин трюдо, в мире, канада, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:54 31.01.2022 (обновлено: 18:02 31.01.2022)
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом