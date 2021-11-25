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Президента Чехии Земана госпитализировали из-за коронавируса

Президента Чехии Земана госпитализировали из-за коронавируса - РИА Новости, 25.11.2021

Президента Чехии Земана госпитализировали из-за коронавируса

Президент Чехии Милош Земан сдал в четверг тест на наличие коронавируса, результат был положительный, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T21:24

2021-11-25T21:24

2021-11-25T22:22

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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан сдал в четверг тест на наличие коронавируса, результат был положительный, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики был во второй половине дня 25 ноября тестирован на наличие коронавируса. Результат теста был положительный", - написал Овчачек.Как позднее Овчачек сообщил на сайте Пражского града, после консультаций с лечащим врачом президента Мирославом Заворалом было принято решение о возвращении Земана в Центральный военный госпиталь (ЦВГ). На время лечения президента от коронавируса его рабочая программа отменена.По словам одного из лечащих врачей президента, хирурга Павла Пафко, Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен зонд для кормления. В связи с этим он проходил лечение в ЦВГ в период с 10 октября по 25 ноября. Несмотря на возражения врачей, Земан в четверг вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", где намеревался продолжить домашнее лечение, а также вернуться к служебным обязанностям.В пятницу Земан планировал назначить лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалу главой нового правительства республики.

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в мире, прага, милош земан, коронавирус covid-19