https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050164.html

Земана выписали из больницы

Земана выписали из больницы - РИА Новости, 27.11.2021

Земана выписали из больницы

Президент Чехии Милош Земан выписан в субботу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был принят в четверг в связи с положительным тестом на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:38

2021-11-27T17:38

2021-11-27T17:44

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выписан в субботу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был принят в четверг в связи с положительным тестом на коронавирус, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", - написал Овчачек.По словам пресс-секретаря, здесь же, в резиденции президента, в воскресенье 28 ноября с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических условий состоится церемония назначения премьером лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалы.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан