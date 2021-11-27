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Земана выписали из больницы
Земана выписали из больницы - РИА Новости, 27.11.2021
Земана выписали из больницы
Президент Чехии Милош Земан выписан в субботу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был принят в четверг в связи с положительным тестом на... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:38
2021-11-27T17:44
в мире
чехия
милош земан
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выписан в субботу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был принят в четверг в связи с положительным тестом на коронавирус, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", - написал Овчачек.По словам пресс-секретаря, здесь же, в резиденции президента, в воскресенье 28 ноября с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических условий состоится церемония назначения премьером лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалы.
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в мире, чехия, милош земан
17:38 27.11.2021 (обновлено: 17:44 27.11.2021)
 
Земана выписали из больницы

Заразившегося коронавирусом президента Чехии Земана выписали из больницы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан выписан в субботу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был принят в четверг в связи с положительным тестом на коронавирус, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"Президент Чехии Милош Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", - написал Овчачек.
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По словам пресс-секретаря, здесь же, в резиденции президента, в воскресенье 28 ноября с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических условий состоится церемония назначения премьером лидера выигравшей парламентские выборы 8-9 октября коалиции "Вместе" Петра Фиалы.
 
В миреЧехияМилош Земан
 
 
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