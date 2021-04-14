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Президент Аргентины, заболевший COVID-19, вернется к работе 15 апреля
Президент Аргентины, заболевший COVID-19, вернется к работе 15 апреля
Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, вернется к своей обычной работе 15 апреля, сообщила команда медиков главы государства. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:34
2021-04-14T21:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, вернется к своей обычной работе 15 апреля, сообщила команда медиков главы государства.При этом он останется под контролем врачей.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.Все это время президент продолжал работать, проводя встречи в виртуальном формате. Накануне он даже отобедал онлайн с директором по Западному полушарию Совета нацбезопасности США Хуаном Гонсалесом.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире

Президент Аргентины, заболевший COVID-19, вернется к работе 15 апреля

21:34 14.04.2021 (обновлено: 21:35 14.04.2021)
 
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Juan Mabromata
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, вернется к своей обычной работе 15 апреля, сообщила команда медиков главы государства.

"Президент чувствует себя хорошо, не испытывает симптомов. В четверг, 15 апреля, он возобновит свою обычную деятельность", - говорится в заявлении.

При этом он останется под контролем врачей.
Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.
Все это время президент продолжал работать, проводя встречи в виртуальном формате. Накануне он даже отобедал онлайн с директором по Западному полушарию Совета нацбезопасности США Хуаном Гонсалесом.
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